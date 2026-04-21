De la visita al Santo Sepulcro en Israel a una carta especial a la Conferencia Episcopal Argentina:

El presidente rindió homenaje al Papa Francisco a un año de su muerte. Foto: Prensa Gobierno

En el marco del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, Javier Milei realizó dos gestos: en primer lugar, una carta oficial al monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. En segundo lugar y en medio de su visita a Israel, estuvo en el Santo Sepulcro para rendirle homenaje.

Al conmemorarse el primer año del fallecimiento de Francisco, el mandatario acudió a la Basílica del Santo Sepulcro, ubicada en la Ciudad Vieja de Jerusalén y reconocida como el corazón espiritual del cristianismo. El jefe de Estado arribó al lugar a las 10:09 (hora argentina), luciendo un ambo negro y corbata azul con detalles en blanco. Lo escoltaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el representante diplomático en Israel, Axel Wahnish.

El presidente visitó la Basílica ubicada en la Ciudad Vieja de Jerusalén y reconocida como el corazón espiritual del cristianismo. Foto: Prensa Gobierno

En el interior del sagrado mausoleo, Milei procedió a encender una vela en honor a quien fue el primer Papa de origen argentino . Posteriormente, guardó un minuto de silencio como muestra de respeto y homenaje a la figura de Francisco.

El operativo de seguridad estuvo a cargo de la Policía Federal en conjunto con los efectivos de Israel. Los funcionarios recorrieron a pie el barrio cristiano hasta llegar al templo, donde fueron acogidos por el religioso argentino Marcelo Cicchinelli, quien se desempeña como Guardián Superior del Convento de Santa Catalina en la Basílica de la Natividad.

Al finalizar la visita, los agentes de la custodia local le solicitaron al mandatario una fotografía grupal, a lo cual Milei accedió. Antes de retirarse, el presidente se tomó un momento para saludar a un niño que portaba una bandera argentina entre el público presente.

La carta de Milei a la Conferencia Episcopal Argentina a un año de la muerte del Papa Francisco: “Uno de los argentinos más trascendentes de nuestra historia”

Al inicio de la carta, Milei señaló la importancia de la fecha. “Me dirijo a usted con el debido respeto para hacerle llegar un cordial saludo en esta fecha significativa, en la que recordamos la partida a la Vida Eterna de Su Santidad Francisco, sin lugar a dudas uno de los argentinos más trascendentes de nuestra historia por la magnitud de la misión universal que le tocó desempeñar”, sostuvo.

El presidente dedicó un párrafo a rememorar los contactos directos que mantuvo con Francisco y resaltó el apoyo recibido en los inicios de su gestión. “Guardo un recuerdo personal muy significativo del llamado que recibí de Su Santidad el 22 de noviembre de 2023, en el que me brindó palabras de aliento y reflexión en un momento crucial para nuestro país. Del mismo modo, valoro profundamente los encuentros mantenidos en Roma en febrero de 2024, donde pude apreciar su calidez y su claridad”, afirmó.

Además, el jefe de Estado enumeró los pilares que, a su criterio, definieron el pontificado de Francisco. En el texto, buscó “destacar la incansable lucha del Papa de Francisco para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y virtuosa a los más jóvenes. Además, puso en valor su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede con sus gestos pastorales”.

Hacia el cierre de la carta, el mandatario hizo referencia a la celebración litúrgica en honor al Papa y pidió por la protección del país. “Espero que esta Misa del primer aniversario del fallecimiento de Francisco, produzca mucho fruto en todo nuestro Pueblo y que nos permita hacer memoria agradecida de su pontificado. Que, desde esta Basílica tan significativa para el Papa, la Virgen de Luján proteja y guarde a toda la Nación Argentina”, expresó.

Finalmente, Milei selló su mensaje de cercanía con las autoridades eclesiásticas del país. “Aprovecho esta oportunidad para expresar a usted y a todos los Obispos Argentinos mi cercanía en este día, reiterando las seguridades de mi más alta consideración y estima”, cerró.