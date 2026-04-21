Asistieron a la misa en homenaje al Papa Francisco Foto: NA

La Basílica de Nuestra Señora de Luján albergó este lunes una misa especial por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, con la participación de referentes del Gobierno nacional, figuras de la oposición, autoridades bonaerenses y legisladores de distintos espacios políticos.

La ceremonia, que comenzó pasadas las 17, se desarrolló con un templo colmado y un clima de reconocimiento por el difunto, acompañado por fieles que se acercaron a rendir homenaje a Jorge Bergoglio, el primer pontífice argentino y latinoamericano.

Entre los asistentes se destacaron funcionarios del Gabinete nacional, encabezados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a autoridades del Congreso y ministros del Ejecutivo. En las primeras filas se ubicaron también el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La representación oficial se completó con la presencia del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el diputado Gabriel Bornoroni y otros dirigentes del oficialismo que participaron de la liturgia sin intervenciones públicas.

Distintos personajes de la política nacional dijeron presente Foto: NA

Por parte de la oposición, asistió el gobernador bonaerense Axel Kicillof, acompañado por intendentes, legisladores y funcionarios provinciales. También se encontraban el senador nacional Wado de Pedro, el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa y la secretaria de Cultura, Florencia Saintout.

La homilía estuvo a cargo del arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, quien centró su mensaje en el legado pastoral y humano del Papa Francisco.

El mensaje de la Iglesia sobre el legado de Bergoglio

Durante su intervención, Colombo llamó a tomar el ejemplo de Bergoglio para superar divisiones y fortalecer los lazos sociales, tanto dentro de la Iglesia como en la vida pública. “Nos alegra y anima a seguir construyendo juntos una patria de hermanos”, expresó ante los presentes.

La ceremonia se extendió cerca de una hora y culminó con cánticos y aplausos de los fieles, que acompañaron el homenaje religioso sin expresiones políticas ni cruces entre los distintos sectores representados.

El encuentro en Luján se sumó a las distintas actividades conmemorativas organizadas en el país para recordar la figura y el legado del Papa Francisco, cuyo pontificado dejó una marca profunda en la Iglesia católica y en la agenda social a nivel global.

Un homenaje con lema pastoral y transmisión federal

La misa realizada en la Basílica de Luján formó parte de una convocatoria institucional organizada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) bajo los lemas “memoria agradecida” y “compromiso misionero”, definidos oficialmente para las actividades del primer aniversario del fallecimiento de Jorge Bergoglio. La elección de esos ejes buscó enmarcar el homenaje en una dimensión pastoral, centrada en el legado espiritual del pontífice argentino.

Asistieron a la misa en homenaje al Papa Francisco Foto: NA

Según informó la CEA, la celebración en Luján fue concebida como el acto central a nivel nacional, con la participación del episcopado y autoridades civiles, y se complementó con celebraciones simultáneas en otros puntos del país, como la Basílica de San José de Flores, donde Bergoglio despertó su vocación sacerdotal.

Además, la ceremonia fue transmitida en vivo a todo el país a través del canal oficial de YouTube del Santuario de Luján y de las plataformas institucionales de la Iglesia, lo que permitió seguir el homenaje desde distintas provincias y desde el exterior, ampliando el alcance del acto más allá de los asistentes presenciales.