La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es una de las gestiones obligatorias que deben realizar los conductores para garantizar que su automóvil se encuentra en condiciones seguras para circular. Sin embargo, no todos los vehículos están alcanzados por esta exigencia anual. Existen excepciones que permiten a ciertos propietarios evitar el trámite durante un tiempo determinado, siempre que cumplan con requisitos específicos.

A continuación, te contamos quiénes quedan exentos, cuál es el costo actual del trámite y qué documentación se necesita para renovarlo.

Qué autos no deben hacer la VTV en la Ciudad de Buenos Aires

Aunque la VTV es obligatoria para todos los vehículos radicados en la Ciudad, el Gobierno porteño establece que algunos automotores no deben realizarla durante sus primeros años de vida útil. Esto aplica especialmente a autos nuevos que aún no superaron ciertos límites de antigüedad o kilometraje.

Los vehículos exceptuados son:

Autos cero kilómetro : están exentos de la VTV hasta cumplir 3 años desde su patentamiento o hasta superar los 60.000 kilómetros , lo que ocurra primero.

Motos cero kilómetro: no deben realizar la verificación durante su primer año.

Es decir que, durante este período inicial, los propietarios pueden circular sin realizar el trámite, siempre y cuando respeten los límites establecidos. Una vez superados, deberán comenzar a cumplir con la verificación anual como cualquier otro vehículo.

Cuánto cuesta la VTV en CABA

Quienes sí deben realizar la VTV deben abonar el arancel correspondiente. Los valores vigentes en la Ciudad de Buenos Aires son:

Autos: $63.453,61

Motocicletas: $23.858,78

El pago debe realizarse antes de asistir al turno asignado, y el comprobante se presenta al ingresar al centro de verificación.

Quiénes están exentos de pagar la VTV

Además de los vehículos nuevos, hay grupos de personas que pueden realizar la VTV sin costo, siempre que cumplan con las condiciones fijadas por la normativa porteña.

Los beneficiarios son:

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio, siempre que el vehículo no exceda el valor mínimo establecido para el impuesto automotor.

Personas con discapacidad , tengan o no adaptaciones especiales en su vehículo.

Familiares de personas con discapacidad (padres, tutores, descendientes, cónyuges o convivientes) cuando la titularidad del auto no esté a nombre del beneficiario.

Para acceder a la exención, deben acreditar su condición al momento de solicitar el turno.

Documentación necesaria para renovar la VTV

Cuando el vehículo ya no está exento y debe realizar la verificación, es necesario contar con los siguientes documentos:

DNI vigente

Licencia de conducir

Seguro del vehículo al día

Cédula verde o azul

Título de propiedad (solo si lo solicita el centro)

Comprobante de pago del turno

Para autos con GNC: oblea vigente y documentación correspondiente

En caso de que el auto presente fallas, se informará al titular para que realice las reparaciones necesarias antes de otorgar la aprobación definitiva.

Qué sucede si la VTV está vencida

Circular con la VTV vencida puede derivar en multas, retención del vehículo o dificultades ante un siniestro vial, ya que la falta de la verificación vigente puede complicar la cobertura del seguro.