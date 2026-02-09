Alejandro Pereyra, el músico argentino que tocó el himno nacional con su bandoneón en las Islas Malvinas. Foto: Instagram @alejandropereyra_

Un video breve y sobrio logró una fuerte repercusión en redes sociales. El músico bahiense Alejandro Pereyra compartió una interpretación instrumental del Himno Nacional Argentino con su bandoneón en las Islas Malvinas, y el gesto se volvió rápidamente viral.

La grabación se realizó al aire libre, sin público ni puesta en escena. Solo el sonido del bandoneón, el viento y el paisaje de fondo. La imagen conmovió a miles de usuarios, que destacaron el respeto y la carga simbólica del momento. En pocas horas, el video recibió mensajes de apoyo desde distintos puntos del país y del mundo.

Pereyra se encuentra viajando por la región junto a su pareja y compañera artística, la cantante Fiorella Guidi. La travesía los llevó primero a la Antártida y luego a las Malvinas, donde decidieron registrar este instante tan especial.

En diálogo con ‘La Brújula 24′, el músico explicó que la decisión de tocar el himno no fue improvisada. “Sabía que era un compromiso por lo que significa la simbología argentina en las islas. Aunque había poca gente, pasaban turistas y se sentía cierta presión”, confesó.

También, describió la experiencia de estar allí como algo difícil de explicar: “El solo hecho de caminar por ese lugar es muy fuerte. Es como estar dentro de un cuadro, súper especial”.

Para la pareja, llegar a Malvinas fue un sueño atravesado por emociones encontradas. “Es un sueño un poco triste. Vas con ilusión, pero no te encontrás con un buen recibimiento”, reconoció Pereyra. Y agregó: “No hay símbolos argentinos y eso duele. Por eso intentamos llevarlos nosotros desde la música”.

El video fue recibido con mucho cariño. La mayoría de los mensajes valoraron el gesto como un homenaje respetuoso y una forma artística de unir música, memoria e identidad.

¿Quién es Alejandro Pereyra?

Alejandro Pereyra es bandoneonista, compositor y arreglador, con más de diez años de trayectoria en la música argentina. Grabó varios discos, realizó giras internacionales y en 2023 ganó el primer premio en una competencia internacional de bandoneón en Estados Unidos.

Actualmente, junto a Guidi integra un dúo que trabaja en un crucero europeo, donde representan musicalmente a América del Sur. Allí, difunden principalmente música argentina y su último disco, titulado ‘Era Hora’.

La interpretación del Himno en Malvinas se suma así a un recorrido donde la música se convierte en una forma de expresar emoción, identidad y memoria colectiva.