Reabre una importante estación del subte este lunes 9 de febrero:

Subte. Foto: NA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que este lunes 9 de febrero reabrirá la estación Agüero de la Línea D del subte, en la cual se realizaron obras para “mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios”.

Las refacciones se dieron en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones, llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires.

Las refacciones incluyeron trabajos de impermeabilización, pintura, colocación de revestimiento metálico para prevenir filtraciones, recambio total de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Estación Agüero, Línea D del subte. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Según indicaron, se llevaron a cabo trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación.

El proyecto incluyó la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas) y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación. Además, se restauraron dos murales ubicados en zona de andén.

Qué estaciones de subte permanecen cerradas

De esta manera, ya son quince las estaciones que se renovaron, mientras que otras cinco permanecen cerradas por obras: Piedras y Congreso (Línea A), Uruguay y Malabia (Línea B), y Plaza Italia (Línea D).

En el marco de dicho plan, se pusieron en valor: Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A), Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel (Línea B), San Martín (Línea C), Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.

Las obras continuarán en Tribunales (Línea D), Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).