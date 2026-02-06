Tarjeta SUBE. Foto: NA

La Tarjeta SUBE fue el sistema exclusivo de pagos para viajar en transporte público por mucho tiempo. Si bien actualmente hay otras alternativas, todavía sigue utilizándose, ya que también ofrece distintos descuentos. Además, hay beneficios especiales para estudiantes, jubilados y personas con discapacidad, entre otros.

Sin embargo, para que esos beneficios se mantengan activos, es fundamental registrar y actualizar la SUBE cuando el sistema lo solicita.

Tarjeta SUBE. Foto: Instagram @tarjetasube

Durante 2026, el sistema nacional de SUBE exige una validación periódica de datos para determinados usuarios. Esta actualización permite asegurar que los descuentos se apliquen correctamente y que lleguen a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el Estado.

¿Quiénes deben actualizar la tarjeta SUBE en 2026?

Deben realizar la actualización aquellas personas que utilicen una tarjeta SUBE física y accedan a descuentos vinculados a programas específicos. Entre los principales grupos alcanzados se encuentran:

Estudiantes de nivel primario, secundario, terciario y universitario que utilizan el boleto educativo.

Personas con discapacidad que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Tarjeta SUBE.

En cambio, quienes acceden al descuento del 55% de la Tarifa Social Federal no necesitan realizar ningún trámite adicional. Este beneficio es otorgado por el Gobierno nacional y se mantiene de manera automática, siempre que la tarjeta esté registrada a nombre del usuario.

Cómo registrar o actualizar la SUBE, paso a paso

El trámite para registrar o actualizar la tarjeta SUBE se realiza de forma online y gratuita a través del sitio oficial del Gobierno y la plataforma Mi Argentina, que funciona como identidad digital única para los trámites estatales.

El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de SUBE. Acceder con usuario y contraseña de Mi Argentina. Seleccionar la opción “Registrar tu tarjeta” o “Actualizar tus datos”. Validar la identidad escaneando el DNI (frente y dorso) y realizando una verificación facial. Vincular la tarjeta SUBE ingresando su número o acercándola a un celular con tecnología NFC. Confirmar los datos personales y finalizar el trámite.

Una vez completado el proceso, los descuentos se activan y quedan asociados a la tarjeta.

Transporte público. Foto: NA

Red SUBE: cómo funcionan los descuentos por combinación de viajes

Tener la SUBE registrada es un requisito indispensable para acceder a la red SUBE, un sistema de descuentos pensado para quienes combinan distintos medios de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Este beneficio, que puede acumularse con la Tarifa Social Federal, se aplica cuando se realizan dos o más viajes dentro de un período de dos horas. El esquema funciona de la siguiente manera:

Primer viaje: tarifa plena.

Segundo viaje: 50% de descuento.

Tercer viaje y siguientes: 75% de descuento.

El objetivo del programa es reducir el costo total del traslado diario y fomentar el uso combinado de colectivos, trenes y subtes.

Tarifa Social Federal SUBE: quiénes pueden acceder al descuento del 55%

La Tarifa Social Federal permite obtener un descuento del 55% en el transporte público y está destinada a personas que pertenecen a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados.

Personal del trabajo doméstico.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Monotributistas sociales.

Beneficiarios de programas sociales como AUH, AUE, Progresar y pensiones no contributivas.

Tarjeta SUBE Digital. Foto: NA.

Para acceder al beneficio, solo es necesario cumplir con los requisitos y tener la tarjeta SUBE nominalizada.

Actualizar y registrar la SUBE no solo evita problemas al momento de viajar, sino que garantiza el acceso pleno a los descuentos vigentes, un aspecto clave para millones de usuarios que dependen del transporte público a diario.