Transporte nocturno Foto: ciudad

En medio de un panorama de tensiones en el transporte público y luego de la entrada en vigencia del nuevo acuerdo paritario de la UTA, una noticia encendió la alarma entre miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): siete líneas de colectivo recortarán por completo sus servicios nocturnos. La medida impacta tanto a trabajadores como a estudiantes y vecinos que dependen de estos recorridos para desplazarse durante la noche.

Las empresas Misión Buenos Aires y Rosario Guaraní, responsables de operar estas líneas, confirmaron que la drástica decisión se aplicará de manera inmediata. La eliminación de los turnos nocturnos se da en un contexto de aumento de costos operativos y reajustes salariales, lo que derivó en una reorganización de los servicios.

Colectivos Foto: redes

¿Qué líneas dejarán de funcionar por la noche?

Las líneas afectadas por esta reducción de horarios son:

61

62

114

129

143

145

197

La medida no solo acorta el rango horario, sino que en algunos casos implica que los recorridos finalicen tan temprano como las 22 horas, dejando sin alternativas de movilidad a muchos usuarios que trabajan en turnos rotativos o nocturnos.

Cómo quedarán los horarios: detalle línea por línea

Las modificaciones no son iguales para todos los recorridos; dependen tanto del sentido del viaje como de la franja horaria habitual de cada línea. A continuación, el nuevo esquema:

Líneas 61, 62, 114 y 143

Sentido norte: dejarán de circular entre las 23:00 y 00:00.

Sentido sur: finalizarán aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, una hora más tarde que en dirección norte.

Reinicio del servicio: volverán a operar entre las 4:00 y 5:00, dependiendo del sentido del recorrido.

Líneas 129, 143, 145 y 197

Estas líneas aplicarán un recorte aún más temprano:

Sentido hacia CABA: servicio suspendido desde las 22:00.

Sentido sur: los colectivos dejarán de circular entre las 23:00 y las 24:00.

Reinicio del servicio: retomarán la actividad desde las 4:00 rumbo a la Ciudad de Buenos Aires, y desde las 5:00 hacia la zona sur.

Colectivos Foto: ciudad

Un impacto directo en la rutina diaria

El recorte de los horarios nocturnos es particularmente sensible porque afecta a quienes dependen del transporte público para trabajar en las noches, para asistir a hospitales, para estudiar o simplemente para regresar a casa tras un día largo. Para muchos usuarios, la ausencia de alternativas seguras durante la noche podría complicar seriamente su movilidad.

Mientras tanto, se espera que en los próximos días se evalúe si otras empresas del AMBA podrían seguir el mismo camino ante la presión de los costos y el aumento salarial acordado.