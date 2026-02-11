boleto colectivo - interior

Luego de que la UTA amenazara con un paro de colectivos durante este miércoles en el Interior del país, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la conciliación obligatoria por 15 días y la medida de fuerza quedó en suspenso.

El período dictado de conciliación rige desde las 00:00 del 11 de febrero de 2026 y establece un período de 15 días, durante el cual “las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios”, según la comunicación oficial.

Paro de colectivos en el interior. Foto: Télam

El organismo nacional explicó que la decisión se adoptó a partir de la manifestación expresa del gremio de avanzar con medidas de acción directa que podrían afectar la normal prestación del servicio en el interior, y tras el pedido formal efectuado por la parte empresaria para la aplicación del procedimiento previsto en la Ley N.º 14.786.

Durante esta imposición de tregua, la Unión Tranviarios Automotor y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) deberán negociar un arreglo al conflicto salarial por la aplicación del convenio paritario firmado en el AMBA.