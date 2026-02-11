El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y este miércoles no habrá paro de colectivos en el Interior
Lo determinó la Secretaría de Trabajo, luego de que la UTA amenazara con una medida de fuerza. El gremio pide que se firme un acuerdo similar al alcanzado en el AMBA.
Luego de que la UTA amenazara con un paro de colectivos durante este miércoles en el Interior del país, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la conciliación obligatoria por 15 días y la medida de fuerza quedó en suspenso.
El período dictado de conciliación rige desde las 00:00 del 11 de febrero de 2026 y establece un período de 15 días, durante el cual “las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios”, según la comunicación oficial.
El organismo nacional explicó que la decisión se adoptó a partir de la manifestación expresa del gremio de avanzar con medidas de acción directa que podrían afectar la normal prestación del servicio en el interior, y tras el pedido formal efectuado por la parte empresaria para la aplicación del procedimiento previsto en la Ley N.º 14.786.
Durante esta imposición de tregua, la Unión Tranviarios Automotor y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) deberán negociar un arreglo al conflicto salarial por la aplicación del convenio paritario firmado en el AMBA.