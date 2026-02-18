La Ciudad de Buenos Aires bajó la cantidad de faltas permitidas por año a los alumnos de escuelas secundarias

La Ciudad de Buenos Aires bajó la cantidad de faltas permitidas en el año a los alumnos de escuelas secundarias. Foto: NA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la baja de 25 a 20 faltas que puede tener un alumno por año en el nivel secundario de los colegios privados y públicos, con el objetivo de mejorar el desempeño de los estudiantes y reducir el ausentismo escolar.

La tasa de ausentismo en los establecimientos educativos porteños es del 19,6%, por lo que “hoy nueve de cada diez faltas no se justifican”.

En el contexto del Plan Buenos Aires Aprende, el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actualizó el Reglamento Escolar y el Régimen Académico del Nivel Secundario, una medida que alcanza a 200.000 alumnos.

“Hasta el momento, un estudiante podía acumular hasta 25 faltas por año y la evaluación de su regularidad se concentraba al cierre del bimestre, con excepciones a criterio del docente”, informaron fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas.

La cartera indicó que ahora se contabilizarán 20 faltas, al tiempo que los niños y adolescentes podrán ausentarse a los colegios en cinco ocasiones por bimestre y se suprimen las excepciones discrecionales para evitar consecuencias académicas.

“Más ausentismo, peor desempeño y abandono escolar”

Por su parte, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, publicó un mensaje en su cuenta de la red social X (antes Twitter), donde manifestó: “¿Cuándo se naturalizó que los chicos falten casi dos meses por año a la escuela y no pase nada?”.

“Durante años se relativizaron las reglas y eso tuvo consecuencias: más ausentismo, peor desempeño y abandono escolar. El problema no son los chicos, está claro. El problema son los que instalaron la idea de que faltar no importaba y que todo daba lo mismo”, agregó Macri, quien concluyó que “esa época se terminó” porque “estar en la escuela no es opcional y faltar tiene consecuencias”.

La gestión actual aplicó el Sistema de Alerta Temprana para el Abandono Escolar que permite identificar riesgo de dejar la escuela. También se envían mensajes personalizados a las familias a través de BOTI, el WhatsApp de la Ciudad (11-5050-0147) que informa sobre las faltas y acerca apoyos concretos.