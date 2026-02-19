Cómo saber dónde puedo estacionar en CABA desde el celular y en segundos. Foto: Grok AI.

Encontrar lugar para estacionar en la Ciudad de Buenos Aires puede ser un desafío. Pero además de conseguir espacio, surge otra duda frecuente: ¿dónde sí está permitido dejar el auto? Para evitar multas y confusiones, el Gobierno porteño ofrece una herramienta gratuita que permite verificarlo en segundos desde el celular.

Se trata de Boti, el chatbot oficial que funciona a través de WhatsApp y responde consultas vinculadas a trámites, servicios y normativa urbana, incluido el estacionamiento en la vía pública.

Estacionar en Buenos Aires. Foto: NA / Juan Vargas

Paso a paso: cómo consultar si podés estacionar en una calle de CABA

El sistema es simple y no requiere descargar ninguna aplicación extra.

Agendá el número oficial: +54 9 11 5050 0147. Abrí WhatsApp y escribile como si fuera un contacto más. Enviá la palabra “estacionar”. El bot te preguntará si querés buscar por tu ubicación actual. Respondé la opción correspondiente (generalmente “A”). Compartí tu ubicación tocando el ícono de clip y seleccionando “Ubicación actual”.

En cuestión de segundos, el sistema analiza la normativa vigente en esa cuadra y te informa si está permitido estacionar, y en qué condiciones.

Boti, el chatbot de la Ciudad. Foto: Gobierno de la Ciudad.

¿Qué información brinda el chatbot de la Ciudad de Buenos Aires?

Boti puede indicar si el estacionamiento está habilitado en ambos lados de la calle, en uno solo o si directamente está prohibido. La herramienta cruza datos oficiales sobre señalización, zonas medidas y restricciones especiales.

Esto resulta especialmente útil en sectores donde la cartelería puede generar dudas o no hay agentes de tránsito disponibles para consultar.

¿Por qué conviene usarlo?

Las multas por mal estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires pueden representar un gasto considerable. Verificar antes de dejar el auto reduce el riesgo de infracciones y evita sorpresas.

Camioneta mal estacionada en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Además, el servicio es gratuito y funciona las 24 horas, lo que permite hacer la consulta en el momento exacto en que surge la duda.

Aunque Boti se lanzó para facilitar trámites digitales y consultas generales, muchos conductores todavía desconocen que también permite verificar si pueden estacionar en una dirección específica.

En una ciudad con alta densidad vehicular y regulaciones cambiantes, contar con una herramienta oficial e inmediata puede marcar la diferencia entre estacionar con tranquilidad o recibir una multa inesperada.