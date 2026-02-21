Choque en General Paz Foto: X @PeriodismoMovi3

Al menos 12 personas resultaron heridas, una de consideración, por el choque múltiple entre siete autos en la autopista General Paz, sentido al Riachuelo. El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado, a la altura del puente Zapiola, donde los vehículos protagonizaron un impacto en cadena al reducir la velocidad, motivo por el que una mujer de 40 años fue trasladada de emergencia al Hospital Santojanni con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico.

El sinietro ocurrió durante la tarde de este sábado 21 de febrero y otros 11 damnificados, entre ellos una adolescente de 15, recibieron asistencia en el lugar por parte del personal del SAME, que concurrió en helicóptero. Bomberos GER Saavedra, agentes de Tránsito, trabajadores de Autopistas y efectivos de la Policía de la Ciudad llevaban a cabo el operativo, que implicó el corte de tránsito en dos carriles.

Violento choque en Costanera: tres autos involucrados, heridos y personas atrapadas

Un violento choque múltiple sobre la avenida Costanera Rafael Obligado dejó como saldo un hombre hospitalizado, heridos atendidos por el SAME y un importante operativo para rescatar a personas atrapadas.

El siniestro involucró a tres vehículos particulares que circulaban por la traza porteña: un Volkswagen Bora, un Volkswagen T-Cross y un Peugeot 307. Según confirmaron fuentes policiales, el herido de mayor consideración fue el acompañante del Peugeot, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Pirovano con un diagnóstico de “traumatismo de parrilla costal”.

Por el momento, el paciente derivado al Hospital Pirovano permanece bajo observación médica debido a la contusión sufrida en la zona del tórax.

Una vez concluidas las tareas de los bomberos y la asistencia del SAME, se procedió a la remoción de los vehículos para normalizar el flujo vehicular en uno de los puntos más transitados de la costanera porteña.