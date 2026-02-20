Choque en Quilmes Foto: Captura

Siete autos protagonizaron este viernes un violento choque en cadena en la localidad bonaerense de Quilmes, tras un siniestro desatado por una camioneta que cruzó el semáforo en rojo a toda velocidad.

El accidente se registró durante la madrugada en el cruce de las avenidas Calchaquí y Lamadrid de la mencionada localidad del Sur de la provincia de Buenos Aires. Una cámara de seguridad logró registrar el momento del brutal choque que involucró a siete vehículos y dejó hasta el momento tres heridos, uno de ellos menor.

Choque en Quilmes Foto: Captura

La camioneta EcoSport, era conducida por un efectivo de la Policía de la Ciudad, Leonel Gastón Cordara, que cruzó el semáforo en rojo de la avenida Lamadrid e impactó contra un Volkswagen Gol, para luego chocar contra los demás vehículos. Conforme a lo relatado por el efectivo, se retiraba de su servicio para dirigirse hacía su domicilio en La Plata por una emergencia cuando protagonizó el siniestro.

Producto del accidente tres personas, entre ellas un menor, resultaron heridas. El adolescente y el policía fueron traslados al Hospital Iriarte con lesiones leves. El caso quedó a cargo de la UFI de Turno, que informó el inicio de actuaciones por el delito de lesiones culposas. En el lugar trabajaron bomberos y personal de salud.

Así fue el brutal choque en Quilmes. Fuente: NA

Violento choque en Saavedra: cinco personas heridas

Un hecho similar ocurrió el viernes pasado, cuando un violento choque seguido de vuelco se registró en el barrio porteño de Saavedra, dejando como saldo al menos cinco personas heridas y un importante despliegue de los servicios de emergencia.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Ramallo y Conde, donde dos automóviles colisionaron de forma violenta, provocando que uno de los rodados terminara volcado sobre la calzada y el otro con su parte delantera completamente destruida. Debido a la gravedad del impacto y las lesiones de diversa consideración, tres de los heridos fueron trasladados al hospital Pirovano.