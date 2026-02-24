Subte Foto: Gobierno de la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires avanza con un ambicioso plan de modernización de su red de subtes, y esta semana marcó un hito importante con la reapertura de dos estaciones fundamentales para la movilidad cotidiana: Plaza Italia (Línea D) y Uruguay (Línea B). Ambas formaban parte del programa de renovación integral encarado por el Gobierno porteño, destinado a mejorar la infraestructura, optimizar la circulación interna y elevar la calidad del servicio para millones de usuarios.

Obras en la estación Uruguay de la línea B del subte. Foto: X @basubte

Plaza Italia vuelve completamente renovada

Después de meses de trabajo, la estación Plaza Italia reabrió sus puertas con una renovación profunda que abarcó vestíbulos, accesos y andenes. Las obras incluyeron recambio total de pisos, nueva iluminación LED, mejoras estructurales contra filtraciones y la instalación de señalética actualizada con sistemas braille, elementos orientados a mejorar la experiencia del pasajero y reforzar la accesibilidad.

Uno de los aspectos más destacados fue la intervención patrimonial: la estación posee un valor histórico significativo, por lo que especialistas en conservación restauraron ocho murales y crearon cuatro ventanas históricas de diez metros, además de reinstalar cuidadosamente los azulejos originales retirados durante las obras. El objetivo fue modernizar sin perder identidad, un equilibrio que la Ciudad viene buscando en todas las refacciones de estaciones con valor cultural.

Uruguay, otra parada estratégica que se suma a la red renovada

A la apertura de Plaza Italia se suma la reactivación de la estación Uruguay, ubicada en plena avenida Corrientes. Esta intervención apostó por un concepto artístico vinculado al mundo teatral, con telones, butacas y elementos lumínicos inspirados en la atmósfera de los escenarios porteños, ofreciendo a los usuarios una experiencia diferencial en su paso cotidiano por el subte.

Parte de un plan más amplio

Las mejoras en Plaza Italia y Uruguay no son hechos aislados: forman parte del Plan de Renovación Integral, que contempla la intervención de un total de 48 estaciones en toda la red. Hasta ahora, ya se pusieron en valor más de 16 paradas distribuidas en las líneas A, B, C, D y E. Entre ellas figuran estaciones emblemáticas como Castro Barros, Pueyrredón, San Martín, Bulnes y Facultad de Medicina.

Actualmente, varias estaciones continúan cerradas por obras, como Piedras y Congreso (Línea A) y Malabia y Uruguay (Línea B), mientras que avanzan trabajos en otras como Tribunales, Medrano y Ángel Gallardo. El objetivo oficial es que la red alcance un estándar de infraestructura más seguro, moderno y eficiente.

Estación Uruguay de la línea B del subte. Foto: X @basubte

La visión del Gobierno porteño

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó que esta renovación se enmarca dentro de una estrategia más ambiciosa que incluye no solo la modernización de estaciones, sino también nuevos trenes, mejoras en señales e infraestructura eléctrica, además de proyectos de movilidad como la Línea F y la incorporación del TramBus. Según expresó, la intención es dar “un salto de calidad” en el transporte público porteño.