Verificación Técnica Vehicular Foto: Foto generada con IA

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los controles más importantes para garantizar la seguridad vial en Argentina. Sin embargo, miles de conductores cada año dejan vencer el trámite sin conocer con claridad desde qué momento se configura una infracción ni qué sanciones económicas pueden enfrentar. A continuación, un panorama actualizado para 2026 sobre cómo funciona el sistema y cuáles son las consecuencias de circular con la oblea vencida.

¿Cuándo se considera que la VTV está vencida?

La normativa vigente en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires es clara: no existe período de gracia. La VTV se considera vencida al día siguiente de la fecha impresa en la oblea del parabrisas y en el certificado oficial. Desde ese momento, el vehículo entra automáticamente en infracción, incluso si el conductor tiene un turno reservado para renovar el trámite, ya que la constancia de turno no habilita a circular.

En la Provincia de Buenos Aires es posible realizar la verificación hasta 30 días antes del vencimiento para mantener el mismo mes asignado, pero una vez que la fecha límite pasa, el permiso para circular queda sin efecto.

¿Qué multas se aplican por circular con la VTV vencida?

Las sanciones por tener la VTV vencida varían según la jurisdicción. En la Provincia de Buenos Aires, la infracción está regulada por el Decreto 532/09, que establece multas de 300 a 1.000 Unidades Fijas (UF). El valor de la UF se actualiza según el precio de la nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino. Con los valores vigentes, las multas pueden ir aproximadamente desde $542.100 hasta $1.807.000.

En la Ciudad de Buenos Aires, la falta también se considera grave y la multa ronda las 400 UF, lo que actualmente equivale a unos $319.400, dependiendo de la actualización mensual.

VTV Foto: AGENCIA

¿Qué otras sanciones pueden aplicarse además de la multa?

Circular con la VTV vencida puede traer consecuencias adicionales:

Retención del vehículo hasta que se regularice la situación.

Acarreo y costos de estadía en caso de remolque a un depósito oficial.

Retención de la licencia por hasta 30 días, con entrega de un permiso provisorio.

Problemas con el seguro, ya que algunas compañías pueden objetar la cobertura si ocurre un siniestro con la VTV vencida.

Trámite que todo conductor debe realizar Foto: Ciudad de Buenos Aires

Recomendaciones para evitar multas

Para no caer en infracción, los especialistas recomiendan: