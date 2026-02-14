Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires. Foto: X @VTV_PBA

Tras el comienzo del 2026, los conductores del AMBA debieron afrontar un nuevo esquema de precios y requisitos para poder hacer la Verificación Técnica Vehicular (VTV). En la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno bonaerense oficializó un aumento del 21,8%, que comenzó a regir el 16 de enero, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) los valores siguen siendo considerablemente más bajos.

Esta actualización de tarifas, sumada a los endurecimientos de multas y controles viales, se junta con el cambio de los plazos de vigencia, la antigüedad exigida para el primer control y los beneficios para vehículos más nuevos.

Trámite que todo conductor debe realizar Foto: Ciudad de Buenos Aires

Cuánto cuesta la VTV en Provincia y en CABA en 2026

En la Provincia de Buenos Aires, el nuevo cuadro tarifario establece los siguientes valores:

Autos particulares de hasta 2.500 kilos: $97.057,65

Motos: $38.801

Vehículos de más de 2.500 kilos: $174.604

La normativa provincial exige realizar la VTV a partir de los 2 años de antigüedad del vehículo o cuando se superen los 60.000 kilómetros, con renovación anual obligatoria.

En cambio, la Ciudad de Buenos Aires mantiene un esquema más flexible y económico para los vehículos nuevos:

Autos de hasta 2.500 kilos: $63.453,61

Motos: $23.858,78

En CABA, la VTV es obligatoria recién a partir del cuarto año desde el patentamiento o al alcanzar los 64.000 kilómetros. Además, algunos vehículos pueden obtener una oblea con vigencia de dos años, según su estado general y resultados de las pruebas.

VTV, trámite automotor.

Quiénes no pagan la VTV en 2026

A pesar de los aumentos, se mantienen exenciones para determinados grupos. Tanto en Provincia como en Ciudad, están exentos del pago:

Jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos, siempre que el vehículo esté a su nombre.

Personas con discapacidad que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

En el caso bonaerense, quienes no cumplan todos los requisitos para la gratuidad total pero sí el tope de ingresos pueden acceder a un descuento del 50%. En CABA, las personas con CUD deben realizar un registro previo por mail antes de sacar el turno online.

Calendario de vencimientos de la VTV por patente

Para ordenar la demanda, se mantiene el cronograma según el último número de la patente:

Febrero: terminadas en 2

Marzo: terminadas en 3

Abril: terminadas en 4

Mayo: terminadas en 5

Junio: terminadas en 6

Julio: terminadas en 7

Agosto: terminadas en 8

Septiembre: terminadas en 9

Octubre: terminadas en 0

Noviembre: terminadas en 1

Durante diciembre y enero no hay patente asignada, por lo que se puede adelantar el trámite o regularizar vencimientos, aunque suele haber alta demanda por las vacaciones.