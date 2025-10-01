No solo un sitio de carga: una estación de servicio de CABA fue elegida entre las 25 mejores tiendas del mundo

Este local es uno de los más populares a nivel nacional y se metió en un popular ranking por sus particularidades. Los detalles.

YPF Alcorta

Las estaciones de servicio suelen ser lugares al paso, de estadías cortas y compras concretas. Sin embargo, en Buenos Aires, más precisamente en la Avenida Alcorta, entre Echeverria y Juramento, se esconde una de las más innovadoras del planeta. Este local fue premiado como uno de los 25 mejores del mundo por el ranking de Global Convenience, el observatorio internacional que analiza las tendencias más disruptivas del retail y la movilidad.

Aunque parezca sorprendente, este reconocimiento posiciona a YPF como un espacio exclusivo para los clientes y perfectamente competitivo a nivel minimalismo, ya que no solamente es un lugar para cargar combustible, sino también para relajarse y pasar un rato.

YPF Alcorta

“Todos en YPF estamos orgullosos de haber sido seleccionados”, celebró Santiago Ferreccio, Head YPF Full, al remarcar que este logro es parte de una estrategia más amplia para transformar las estaciones en verdaderos centros de experiencia.

¿Pero qué tiene de especial? La Tienda de YPF Alcorta, fue premiada bajo el concepto de “Máxima experiencia”, ya que se trata de un espacio de más de 800 m² distribuidos en dos niveles, con capacidad para 140 personas, áreas de descanso, coworking para 44 usuarios, salas de reuniones, servicio de conserjería y hasta opciones de movilidad sustentable.

Además, se trata de un punto estratégico de la ciudad, que dejó de ser simplemente una estación de carga. También funciona como centro social y tecnológico, abierto las 24 horas, los 7 días de la semana.

YPF Alcorta Foto: ypf_alcortayecheverria

La fórmula del éxito de YPF: una de las mejores estaciones de servicio del mundo

Según la compañía petrolera, uno de los pilares de este nuevo modelo es la calidad de la gastronomía: YPF vende en esta sucursal más de 25 mil cafés por mes y genera ventas de conveniencia superiores a los 400 mil dólares mensuales. Los combos representan el 80% de las ventas y los productos estrella son el café, los alimentos rápidos y las bebidas.

Además, incorporaron soluciones sustentables como superficies 100% reciclables y el innovador tótem Y-ALGAE, que captura CO₂ del ambiente. A esto se suman un drive-thru, lockers electrónicos y servicios diseñados para ciclistas y runners.

Por otro lado, el ranking destaca que el 45% de los clientes usa la YPF App para pagar, canjear promociones y personalizar su experiencia. La tienda también sirve como laboratorio de innovación, donde se testean productos como hamburguesas vegetales NotChicken, snacks cetogénicos y alimentos saludables de última generación.

Café de YPF Full. Foto: Instagram YPFFull

Un caso ejemplar fue el Día de la Hamburguesa, donde las ventas se dispararon un 150% gracias a la sinergia entre la tienda física y la plataforma digital.

En este sentido, YPF Alcorta redefine para el ranking el significado de una estación de servicio, ya que no solamente es un lugar de carga de combustible, sino que además se puede cargar el auto electrónico, usar su internet de alta calidad o simplemente hacer una pausa en un entorno agradable.