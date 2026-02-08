Hasta $15.000 de descuento en nafta y gasoil:

Durante febrero 2026, los automovilistas podrán acceder a un importante descuento para cargar combustible y aliviar el gasto mensual en nafta y gasoil. El Banco Nación, junto con la billetera virtual Modo BNA+, relanzó una promoción que permite ahorrar hasta $15.000 en estaciones de servicio de las principales petroleras del país, una oportunidad clave para quienes usan el auto a diario o planean una escapada antes del final de las vacaciones de verano.

El beneficio consiste en un 30% de descuento en las cargas de combustible que se realicen en estaciones de YPF, Shell, Axion y Gulf. La promoción estará vigente durante todo el mes, pero con una condición central: solo aplica los viernes de febrero, desde el viernes 6 y hasta el viernes 28 inclusive.

Descuento en nafta y gasoil: cómo funciona la promoción

Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse exclusivamente a través de la aplicación Modo BNA+. Es fundamental tener en cuenta que solo participan tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación. Si el pago se realiza con tarjeta de débito o utilizando saldo en cuenta, el reintegro no se aplicará.

El tope máximo de reintegro es de $15.000 por cliente (por CUIT) y por mes calendario. Según se informó oficialmente, “este descuento es por cliente por mes, contemplando todas las transacciones en todas las estaciones de servicio adheridas, sin distinción de bandera”.

Esto significa que el límite de reintegro se calcula sumando todas las cargas realizadas durante febrero, sin importar si se cargó combustible en distintas petroleras.

¿Cuánto hay que cargar para aprovechar el máximo descuento?

Para alcanzar el reintegro máximo de $15.000 en una sola operación, es necesario realizar una carga de al menos $50.000, ya que el descuento es del 30%. Si el monto es menor, el beneficio se aplica de igual manera, pero no se llega al tope mensual permitido.

Por ejemplo:

Cargando $20.000, el reintegro será de $6.000.

Cargando $30.000, el reintegro será de $9.000.

Cargando $50.000 o más, se accede al reintegro máximo de $15.000.

Paso a paso: cómo pagar con Modo BNA+ en la estación de servicio

Al momento de cargar combustible, el procedimiento es simple:

Avisar al playero que el pago se realizará con QR de Modo. Escanear el código con la app Modo BNA+. Seleccionar la tarjeta de crédito del Banco Nación con la que se desea pagar. Confirmar la operación desde el celular.

Promo en combustible: el truco para ahorrar hasta $15.000 con Modo y Banco Nación. Foto: Banco Nación

No es necesario realizar ningún trámite adicional. El reintegro se acreditará automáticamente en la cuenta bancaria asociada a BNA+ dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Durante febrero 2026, el descuento del Banco Nación y Modo permite planificar mejor las cargas de combustible y aprovechar un ahorro significativo en estaciones de YPF, Shell, Axion y Gulf, siempre que se cumplan las condiciones de pago y los días habilitados.