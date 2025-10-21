Orgullo nacional: un comercio argentino fue destacado como la Mejor Tienda de Conveniencia de América Latina

Por segundo año consecutivo, la tienda se destacó por su diseño, tecnología y servicios, y ahora compite por el título de la mejor del mundo junto a otra finalista argentina.

Lion Place Escobar, la Mejor Tienda de Conveniencia de América Latina. Foto: arqa.com

En tiempos donde las marcas buscan innovar en la experiencia del consumidor, una empresa argentina vuelve a destacar mostrando que la creatividad puede surgir lejos de los grandes centros del mundo.

Lion Place Escobar, el concepto de tienda de conveniencia premium desarrollado por FGC, fundada por Federico Chierasco, Gustavo Laveaga y Claudio Reboredo, fue reconocido por segundo año consecutivo como la Mejor Tienda de Conveniencia de América Latina por la National Association of Convenience Stores (NACS), la organización internacional más importante del sector.

Lion Place Escobar, la Mejor Tienda de Conveniencia de América Latina. Foto: Instagram @lionplacearg

El galardón se entregó en el marco del NACS Show 2025, realizado en Estados Unidos, y confirma la proyección global del modelo argentino, que ya había sorprendido en 2024 al posicionarse como la segunda mejor tienda del mundo con su sucursal en Canning. Con este nuevo reconocimiento, Lion Place Escobar consolida su liderazgo regional y refuerza su reputación como referente del retail moderno.

Lion Place Escobar, la Mejor Tienda de Conveniencia de América Latina. Foto: Instagram @lionplacearg

Lion Place Escobar la Mejor Tienda de Conveniencia de América Latina

Lo que comenzó en 2021 como un proyecto para renovar las tiendas tradicionales asociadas a estaciones de servicio se convirtió en un caso de estudio. Lion Place Escobar replantea la experiencia del usuario al combinar diseño, tecnología y servicios complementarios bajo el lema “Tu lugar fuera de casa”.

La tienda integra arquitectura contemporánea, materiales de calidad, iluminación cálida, espacios de descanso y coworking, gastronomía de alto nivel y servicios adicionales que transforman una simple parada en ruta en un verdadero destino.

Lion Place Escobar, la Mejor Tienda de Conveniencia de América Latina. Foto: Instagram @lionplacearg

El éxito del proyecto radica en su enfoque estratégico hacia el segmento foodvenience, que combina gastronomía y conveniencia y representa más del 80 % de las ventas. Con alianzas como Havanna y Subway, junto con su propuesta propia TanGrill, este modelo logra rendimientos hasta cinco veces superiores a los de una tienda tradicional de combustibles.

Según los fundadores de FGC, el principio que guía todas sus decisiones es la “Consistencia con Propósito”: cada inversión, diseño y servicio responde a una visión estratégica clara y sustentable. “Convertimos los desafíos del contexto argentino en motores de creatividad y oportunidad”, asegura Chierasco. Gracias a esta filosofía, la empresa compite de igual a igual con referentes globales del sector.

Lion Place Escobar, la Mejor Tienda de Conveniencia de América Latina. Foto: Instagram @lionplacearg

Lion Place Escobar entre las mejores tiendas del mundo y competirá contra YPF Alcorta

Además del premio latinoamericano, Lion Place Escobar se encuentra entre las 12 mejores tiendas del mundo y compite nuevamente por el galardón internacional “The Best Foodvenience Store in the World 2025”. En esta instancia, la presencia argentina se refuerza con la nominación de YPF Alcorta, en la Ciudad de Buenos Aires.

YPF Alcorta Foto: ypf_alcortayecheverria

Los fundadores de FGC celebraron el logro y destacaron la importancia del trabajo en equipo y la creatividad como ventaja competitiva. La votación pública para definir la mejor tienda del mundo estará abierta hasta el 6 de noviembre, y desde la empresa invitan a toda la comunidad argentina y al sector del retail regional a apoyar a Lion Place Escobar.