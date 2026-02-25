Nueva Estación Uruguay Foto: x

Luego de varios meses de cierre por obras, reabrió la estación Uruguay de la línea B de Subte con una impactante renovación artística que homenajea al icónico teatro porteño. Esta remodelación incluye una intervención de más de 4 mil lámparas LED y una ambientación que recrea el espíritu de la avenida Corrientes.

Durante los últimos días, quienes viajaban entre las estaciones Callao y Carlos Pellegrini podían ver la estación iluminada, aunque los trenes aún no se detenían allí. La postal llamaba la atención: una luminosidad intensa, similar a la de una gran marquesina, transformaba el andén en una escenografía teatral.

La renovación forma parte de un plan integral de puesta en valor de estaciones y rinde homenaje a la emblemática Avenida Corrientes y a la época dorada de sus teatros. Telones, butacas, luminarias tipo marquesina y candilejas componen una ambientación pensada para que los pasajeros se sientan dentro de una sala teatral en pleno corazón de la Ciudad. Este proyecto fue desarrollado a partir de un convenio con la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales y contó con la dirección artística de la reconocida escenografía Mariana Tirantte.

Luces nuevas en la línea B: cómo protegen la instalación de posibles daños o robos

Ante la magnitud del montaje simulando las luces y los brillos de las calles corrientes, desde SBASE explicaron que el diseño contempló medidas de seguridad específicas para minimizar riesgos. De hecho, las únicas lámparas que se encuentran expuestas se encuentran entre ambos andenes, fuera del alcance de los pasajeros.

Por otro lado, las luces que están ubicadas en el vestíbulo y las paredes están protegidas con recubrimientos acrílicos para evitar vandalismo o robo y garantizar la durabilidad de la remodelación de la estación Uruguay.

Cabe recordar que se trata de una reapertura clave para el centro porteño, ya que miles de personas se trasladan diariamente a la zona de Tribunales. Durante varios meses, los cierres obligó a los pasajeros a reorganizar sus recorridos en una línea que tiene cabeceras en Juan Manuel de Rosas y Leandro N. Alem.