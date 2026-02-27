Llega la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: días, grilla de actividades, artistas y precio de las entradas
La tradicional fiesta argentina de la vendimia festeja su aniversario N°90 con invitados más que especiales, sus clásicos festejos y artistas locales. Conocé los precios de las entradas.
La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se llevará a cabo los días viernes 6 al martes 10 de marzo y contará con cantantes invitados de alto nivel en el en el Teatro Griego Frank Romero Day, ciudad de Mendoza. Sin embargo, el calendario oficial de la fiesta comienza el domingo 1 de marzo de 2026 con la Bendición de los Frutos.
Como todos los años, se da la competencia por ser la Reina de la Vendimia, con 18 departamentos participantes. La elección y coronación es el sábado 7 de marzo sobre el escenario del gran festival. Desde el viernes 27 ingresan al Hotel Fuente Mayor para hacer la Convivencia Real; una semana de formación y actividades oficiales.
Fiesta de la Vendimia: grilla día por día
Viernes 6
Vía Blanca de las Reinas abre el festival de gran porte con su presentación.
Sábado 7
El día apertura se da el Acto Central; “90 cosechas de una misma cepa”, donde se presentarán los artistas mendocinos Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.
Domingo 8
El domingo 8 llegan los reconocidos artistas nacionales con la actuación de Luciano Pereyra, sumado a los artistas mendocinos Las Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.
Lunes 9
El lunes 9 tendrá una noche estelar con la presencia del “Chaqueño” Palavecino, La Re Pandilla, y La Banda de Carlitos con Euge Quevedo. Esta última nombrada viene en ascenso y presentándose en todos los festivales nacionales este 2026.
Martes 10
El cierre de la Fiesta de la Vendimia tendrá a Abel Pintos a la cabeza y a Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva como parte del gran show final.
Cuánto salen las entradas
Entradaweb es el sitio oficial de venta de entradas que varían según el día.
Sábado 7
Mendocinos: Sector Malbec ($42.000), Sector Cabernet Sauvignon ($28.000), Sector Chardonnay ($21.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($35.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($28.000) y Sector Bonarda ($14.000).
Extranjeros: Sector Malbec ($70.000), Sector Cabernet Sauvignon ($50.000), Sector Chardonnay ($45.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($63.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($50.000) y Sector Bonarda ($45.000).
Domingo 8
Mendocinos: Sector Malbec ($28.000), Sector Cabernet Sauvignon ($21.000), Sector Chardonnay ($14.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($28.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($21.000) y Sector Bonarda ($11.000).
Extranjeros: Sector Malbec ($56.000), Sector Cabernet Sauvignon ($42.000), Sector Chardonnay ($39.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($49.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($42.000) y Sector Bonarda ($39.000).
Lunes 9
Sector Malbec ($65.000), Sector Cabernet Sauvignon ($55.000), Sector Chardonnay ($35.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($55.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($45.000) y Sector Bonarda ($35.000).
Martes 10
Sector Malbec ($65.000), Sector Cabernet Sauvignon ($55.000), Sector Chardonnay ($35.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($55.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($45.000) y Sector Bonarda ($35.000).
También existe la opción de un abono para el lunes y martes:
Sector Malbec ($120.000), Sector Cabernet Sauvignon ($100.000), Sector Chardonnay ($60.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($100.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($80.000) y Sector Bonarda ($60.000).