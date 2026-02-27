Llega la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026:

Vendimia Foto: Freepik

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se llevará a cabo los días viernes 6 al martes 10 de marzo y contará con cantantes invitados de alto nivel en el en el Teatro Griego Frank Romero Day, ciudad de Mendoza. Sin embargo, el calendario oficial de la fiesta comienza el domingo 1 de marzo de 2026 con la Bendición de los Frutos.

Como todos los años, se da la competencia por ser la Reina de la Vendimia, con 18 departamentos participantes. La elección y coronación es el sábado 7 de marzo sobre el escenario del gran festival. Desde el viernes 27 ingresan al Hotel Fuente Mayor para hacer la Convivencia Real; una semana de formación y actividades oficiales.

Vendimia Foto: Gobierno de Mendoza

Fiesta de la Vendimia: grilla día por día

Viernes 6

Vía Blanca de las Reinas abre el festival de gran porte con su presentación.

Sábado 7

El día apertura se da el Acto Central; “90 cosechas de una misma cepa”, donde se presentarán los artistas mendocinos Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.

Domingo 8

El domingo 8 llegan los reconocidos artistas nacionales con la actuación de Luciano Pereyra, sumado a los artistas mendocinos Las Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.

Vendimia Foto: Gobierno de Mendoza

Lunes 9

El lunes 9 tendrá una noche estelar con la presencia del “Chaqueño” Palavecino, La Re Pandilla, y La Banda de Carlitos con Euge Quevedo. Esta última nombrada viene en ascenso y presentándose en todos los festivales nacionales este 2026.

Martes 10

El cierre de la Fiesta de la Vendimia tendrá a Abel Pintos a la cabeza y a Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva como parte del gran show final.

Vendimia Foto: Gobierno de Mendoza

Cuánto salen las entradas

Entradaweb es el sitio oficial de venta de entradas que varían según el día.

Sábado 7

Mendocinos: Sector Malbec ($42.000), Sector Cabernet Sauvignon ($28.000), Sector Chardonnay ($21.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($35.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($28.000) y Sector Bonarda ($14.000).

Extranjeros: Sector Malbec ($70.000), Sector Cabernet Sauvignon ($50.000), Sector Chardonnay ($45.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($63.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($50.000) y Sector Bonarda ($45.000).

Domingo 8

Mendocinos: Sector Malbec ($28.000), Sector Cabernet Sauvignon ($21.000), Sector Chardonnay ($14.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($28.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($21.000) y Sector Bonarda ($11.000).

Extranjeros: Sector Malbec ($56.000), Sector Cabernet Sauvignon ($42.000), Sector Chardonnay ($39.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($49.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($42.000) y Sector Bonarda ($39.000).

Lunes 9

Sector Malbec ($65.000), Sector Cabernet Sauvignon ($55.000), Sector Chardonnay ($35.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($55.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($45.000) y Sector Bonarda ($35.000).

Vendimia Foto: Gobierno de Mendoza

Martes 10

Sector Malbec ($65.000), Sector Cabernet Sauvignon ($55.000), Sector Chardonnay ($35.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($55.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($45.000) y Sector Bonarda ($35.000).

También existe la opción de un abono para el lunes y martes:

Sector Malbec ($120.000), Sector Cabernet Sauvignon ($100.000), Sector Chardonnay ($60.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($100.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($80.000) y Sector Bonarda ($60.000).