Una feria en Chacarita para despedir mayo Foto: Instagram @leerycomer

Si buscás qué hacer en Buenos Aires este fin de semana, la agenda llega con propuestas para distintos públicos: feria gastronómica en Chacarita, subida al mirador del Obelisco, experiencia inmersiva inspirada en Minecraft y dos musicales fuertes en la cartelera porteña. La propia Ciudad destaca actividades para los últimos días de mayo y su agenda oficial 2026 confirma que las ferias, festivales y espectáculos siguen siendo parte central de la oferta cultural local.

Feria gastronómica en Chacarita: sabores, música y plan al aire libre

Para quienes quieren combinar comida, paseo y ambiente barrial, una de las opciones más atractivas aparece en Parque Los Andes. En la plataforma oficial Linda — Descubrir Buenos Aires, la Ciudad promociona una edición especial de Barrios a la Carta con más de 20 puestos de restaurantes, cafeterías y heladerías, además de platos a precios promocionales, música en vivo y actividades para toda la familia.

Qué hacer el fin de semana Foto: Instagram @leerycomer

El plan gana todavía más atractivo por el contexto del barrio. El sitio oficial de Turismo de la Ciudad describe a Chacarita como uno de los sectores con mayor crecimiento para salir, caminar y descubrir su movida cultural y gastronómica, con bares, propuestas innovadoras y recorridos al aire libre que lo convierten en una parada ideal para el fin de semana.

Mirador del Obelisco: la experiencia 360° que cambia la forma de ver Buenos Aires

Si la idea es hacer un plan con postal asegurada, el Mirador Obelisco sigue siendo una de las experiencias más impactantes de la Ciudad. El sitio oficial de Turismo informa que funciona todos los días de 9 a 21, con una visita de 20 minutos que llega a 67,5 metros de altura y ofrece una vista panorámica a través de cuatro ventanas orientadas a los puntos cardinales.

El nuevo mirador porteño, desde el Obelisco. Foto: Turismo BA.

El recorrido incluye 8 escalones hasta el ascensor, un ascenso interno con lateral vidriado, y luego una escalera caracol de 35 peldaños hasta la cúspide. Además, la Ciudad destaca que esta apertura regular al público convirtió al Obelisco en una experiencia más completa para residentes y turistas, sumando valor a uno de los símbolos más reconocibles de Buenos Aires.

Minecraft Experience en Ciudad Universitaria: una salida inmersiva para grandes y chicos

Entre las propuestas más distintas de la agenda aparece Minecraft Experience, una actividad destacada por el sitio oficial de Turismo de la Ciudad y también incluida en la selección semanal de planes recomendados. Se realiza en Ciudad Universitaria, del 15 de mayo al 21 de junio, todos los días de 18:30 a 23 h, y propone un recorrido nocturno al aire libre de más de un kilómetro inspirado en el universo del videojuego.

Según la descripción oficial, la experiencia invita a recorrer biomas icónicos, atravesar cuevas luminosas, ruinas antiguas, cerezos, cascadas y senderos oscuros, mientras una narrativa guía la travesía y plantea desafíos colaborativos. También se aclara que es una actividad pensada para hacerse con abrigo y calzado cómodo, y que los menores de 16 años deben ingresar acompañados por una persona adulta.

“Invasiones I” en el San Martín: Elena Roger, Charly García y una puesta de alto impacto

La cartelera teatral también ofrece una de las propuestas más fuertes del momento con “Invasiones I: No Bombardeen Buenos Aires”, en el Teatro San Martín. La ficha oficial del Complejo Teatral de Buenos Aires explica que se trata de un musical protagonizado por Elena Roger, narrado a través de las canciones de Charly García, con más de treinta artistas en escena y una mirada contemporánea sobre las invasiones inglesas de 1806.

El musical Invasiones I-No bombardeen Buenos Aires, Foto: Prensa

La obra se presenta en la Sala Martín Coronado, con funciones de miércoles a sábados a las 20.30 y domingos a las 19.30. El CTBA también remarca que se trata de una producción con gran despliegue escénico y una banda sonora inspirada en el universo musical de Charly García, lo que la convierte en una opción especialmente atractiva para quienes buscan un espectáculo de gran formato en la avenida Corrientes.

“Billy Elliot” en avenida Corrientes: un musical emotivo que sigue convocando

Otro de los títulos que aparece entre las opciones más fuertes del fin de semana es “Billy Elliot” en el Teatro Ópera. La ficha publicada por Ticketek resume el núcleo de la historia: la de un chico de un pueblo minero del norte de Inglaterra que descubre que su destino no está en el boxeo ni en el mundo que parecía asignado para él, sino en la danza.

Ese conflicto entre vocación, entorno y mandato social es precisamente lo que convirtió a Billy Elliot en una historia de alcance global. En la información oficial del show se destaca además que la obra conserva esa potencia emocional que la volvió inolvidable primero en el cine y luego en los escenarios, lo que explica por qué sigue siendo una alternativa fuerte para quienes buscan una salida cultural con sensibilidad y emoción.

Un cierre de mayo con agenda variada en Buenos Aires

La agenda semanal oficial de la Ciudad también incluye propuestas como “Dementia” en el Teatro Colón, presentada como uno de los acontecimientos importantes del año dentro de la programación cultural porteña. Esa combinación entre eventos masivos, experiencias inmersivas, barrios con identidad gastronómica y grandes salas refuerza una idea que la propia Ciudad viene sosteniendo en su agenda 2026: en Buenos Aires siempre hay un plan distinto para cada tipo de salida.

En síntesis, el último fin de semana de mayo ofrece un combo muy competitivo para quienes buscan armar una salida en la Ciudad: comer al aire libre en Chacarita, ver Buenos Aires desde el Obelisco, meterse en una experiencia inmersiva, o elegir entre musicales y espectáculos de alto nivel. Con opciones para distintos presupuestos y estilos, la agenda porteña vuelve a mostrar por qué sigue siendo una de las más activas de la región.