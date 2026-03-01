Beneficios CUD 2026: cómo conseguir pasajes en micros de larga distancia y viajar gratis con el Certificado Único de Discapacidad
Habitualmente asociado a beneficios en salud, el CUD también acredita la existencia de una discapacidad y habilita servicios vinculados a educación, empleo y transporte.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es una herramienta fundamental para garantizar derechos y acceso a prestaciones clave para millones de personas en Argentina. Se trata de un documento público, gratuito y válido en todo el país. Habitualmente asociado a beneficios en salud, también acredita la existencia de una discapacidad y habilita servicios vinculados a educación, empleo y transporte.
Según la normativa vigente, el CUD permite ejercer los derechos establecidos en las leyes nacionales 22.431 y 24.901, pilares del sistema de protección integral para personas con discapacidad.
Entre los beneficios que ofrece para aquellos que cuentan con este carnet, se destaca el de viajar de manera gratuita, incluso en los micros de larga distancia.
CUD: cómo conseguir pasajes gratuitos de micro larga distancia
Para realizar el trámite, es importante destacar que los interesados deberán tener a mano el DNI y el Certificado Único de Discapacidad, destacando que se tienen que presentar ambos documentos originales y no se aceptan fotocopias.
Para poder solicitar los pasajes hay dos maneras: por internet o de manera presencial. Si se elige la primera opción, el interesado debe entrar a la página Web del “Sistema de Solicitud de Pasajes”.
Una vez realizado el trámite, la empresa le enviará el pasaje al correo electrónico declarado. No es necesario que lo retire en la boletería. La compañía debe enviar el pasaje hasta 48 horas antes de la salida del servicio y tiene la obligación de otorgar el boleto reservado.
En caso de querer tener el pasaje en formato papel, las personas deberán presentarse en la boletería de la empresa con el Certificado Único de Discapacidad o credencial INCUCAI y con el DNI, al menos 48 horas antes del viaje.
Los beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2026
- Cobertura de salud: cobertura total en las prestaciones del sistema básico para personas con discapacidad. Esto incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y provisión de prótesis.
- Transporte gratuito: acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
- Eximición de tasas municipales: algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales.
- Beneficios en la compra de automotores: exención del IVA en la compra de vehículos nacionales y otros impuestos para vehículos importados.
- Asignaciones familiares: acceso a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de down.
- Derechos laborales: inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos estatales y acceso a programas de empleo.
- Facilidades para la instalación de comercios: acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos.
- Símbolo Internacional de Acceso: permiso para libre tránsito y estacionamiento.
¿Cuáles son los 7 tipos de discapacidad que reconoce el CUD?
- Discapacidad física o motora: se trata de afecciones que afectan la capacidad de movimiento, como parálisis, debilidad muscular, amputaciones, espina bífida o parálisis cerebral.
- Discapacidad sensorial: incluye la discapacidad visual (ceguera o baja visión) y la discapacidad auditiva (sordera o pérdida de audición).
- Discapacidad intelectual: implica limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa, manifestándose en habilidades conceptuales, sociales y prácticas.
- Discapacidad psicosocial: son afecciones que afectan la salud mental y el comportamiento, como trastornos de ansiedad, depresión o esquizofrenia.
- Discapacidad múltiple: se refiere a la coexistencia de dos o más tipos de discapacidad simultáneamente.
- Discapacidad del desarrollo: incluye condiciones como el autismo y la discapacidad intelectual, que afectan el desarrollo y funcionamiento del cerebro.
- Discapacidad del lenguaje y la comunicación: son afectaciones que dificultan la capacidad de hablar, escuchar o procesar el lenguaje.