Cómo conseguir pasajes gratis en micros de larga distancia con el Certificado Único de Discapacidad. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es una herramienta fundamental para garantizar derechos y acceso a prestaciones clave para millones de personas en Argentina. Se trata de un documento público, gratuito y válido en todo el país. Habitualmente asociado a beneficios en salud, también acredita la existencia de una discapacidad y habilita servicios vinculados a educación, empleo y transporte.

Según la normativa vigente, el CUD permite ejercer los derechos establecidos en las leyes nacionales 22.431 y 24.901, pilares del sistema de protección integral para personas con discapacidad.

Entre los beneficios que ofrece para aquellos que cuentan con este carnet, se destaca el de viajar de manera gratuita, incluso en los micros de larga distancia.

¿Quienes pueden pedir el Certificado Único de Discapacidad? Foto: Archivo

CUD: cómo conseguir pasajes gratuitos de micro larga distancia

Para realizar el trámite, es importante destacar que los interesados deberán tener a mano el DNI y el Certificado Único de Discapacidad, destacando que se tienen que presentar ambos documentos originales y no se aceptan fotocopias.

Para poder solicitar los pasajes hay dos maneras: por internet o de manera presencial. Si se elige la primera opción, el interesado debe entrar a la página Web del “Sistema de Solicitud de Pasajes”.

Una vez realizado el trámite, la empresa le enviará el pasaje al correo electrónico declarado. No es necesario que lo retire en la boletería. La compañía debe enviar el pasaje hasta 48 horas antes de la salida del servicio y tiene la obligación de otorgar el boleto reservado.

En caso de querer tener el pasaje en formato papel, las personas deberán presentarse en la boletería de la empresa con el Certificado Único de Discapacidad o credencial INCUCAI y con el DNI, al menos 48 horas antes del viaje.

Viajar con el Certificado Único de Discapacidad. Foto: Freepik AI

Los beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2026

Cobertura de salud : cobertura total en las prestaciones del sistema básico para personas con discapacidad. Esto incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y provisión de prótesis.

Transporte gratuito : acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.

Eximición de tasas municipales : algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales.

Beneficios en la compra de automotores : exención del IVA en la compra de vehículos nacionales y otros impuestos para vehículos importados.

Asignaciones familiares : acceso a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de down.

Derechos laborales : inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos estatales y acceso a programas de empleo.

Facilidades para la instalación de comercios : acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos.

Símbolo Internacional de Acceso: permiso para libre tránsito y estacionamiento.

¿Cuáles son los 7 tipos de discapacidad que reconoce el CUD?