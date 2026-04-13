Nuevo Outlet Foto: Contenido generado con IA

Adidas sumó un nuevo Outlet en Buenos Aires, dentro de CABA, con una propuesta que combina productos de temporadas anteriores y artículos actuales a precios más accesibles. La tienda apunta a un público amplio, desde fanáticos del deporte hasta consumidores urbanos que buscan oportunidades sin resignar calidad.

Entre los productos más demandados se destacan las camisetas de fútbol de Boca Juniors y River Plate, además de una amplia variedad de zapatillas con descuentos de hasta el 30%. La oferta se posiciona como una alternativa fuerte dentro del circuito comercial porteño

Adidas abrió un factory outlet en Recoleta Urban Mall. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

¿Dónde queda el nuevo outlet de Adidas en Buenos Aires?

Quienes quieran visitar el nuevo outlet de Adidas en Buenos Aires pueden encontrarlo dentro del Recoleta Urban Mall, uno de los polos comerciales más destacados de la zona. La tienda está ubicada en el primer piso del shopping, un punto de fácil acceso tanto para vecinos como para turistas que recorren el barrio.

El centro comercial se encuentra frente al Cementerio de la Recoleta, una referencia emblemática de la ciudad, lo que convierte al outlet en una parada estratégica dentro de un área con fuerte movimiento urbano, gastronómico y cultural. De esta manera, Adidas suma su propuesta premium en un entorno privilegiado, en pleno corazón de Recoleta.

Adidas abrió un factory outlet en Recoleta Urban Mall. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Camisetas de Boca y River: precios y modelos disponibles por menos de $75.000

Con el foco puesto en el fútbol argentino, el nuevo outlet premium de Adidas se convirtió en un imán para los hinchas de Boca Juniors y River Plate. En sus percheros es posible encontrar camisetas oficiales de ambos clubes por valores inferiores a los $75.000, una cifra considerablemente más baja que la que suelen exhibir estos productos en tiendas tradicionales.

La nueva camiseta de River. Foto: Adidas

La propuesta incluye principalmente modelos de temporadas anteriores y alternativos, aunque en excelente estado y con el diseño y la tecnología originales de la marca. Los precios reducidos responden a descuentos que pueden llegar al 30%, aunque la disponibilidad depende del talle y el stock del momento. Así, el outlet se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan vestir la camiseta de su club sin hacer un gasto excesivo.

Nueva camiseta de Boca

Descuentos del 30% en zapatillas Adidas: una oportunidad imperdible

La oferta de calzado es uno de los grandes atractivos del espacio, con zapatillas deportivas, urbanas y de running a precios más accesibles que los del circuito tradicional. La combinación de variedad, rebajas importantes y la posibilidad de encontrar productos vigentes convierte a este outlet en una oportunidad imperdible para quienes buscan calidad de marca sin pagar de más, siempre dependiendo del stock y los talles disponibles. Algunos descuentos: