Actualmente funcionan los cines Showcase. Foto: castelar-digital

El antiguo predio del Showcenter de Haedo continúa con las obras de renovación, que darán lugar a un nuevo y moderno centro comercial. En esa línea, Showcase Cinemas anunció un nuevo cambio para el shopping, que beneficiará a quienes vayan al cine.

“Si vas al cine de Haedo, sabrás que el shopping entró en remodelación, el cine se mantiene abierto pero presta atención al nuevo ingreso”, señala el comunicado de la firma, donde se explica que el acceso peatonal a las salas será por la calle Bayle.

Nuevas obras en el shopping de Haedo. Foto: Instagram @cinesshowcase

Esta modificación se debe a que el ingreso principal al complejo, ubicado sobre Dr. Luis Güemes permanecerá cerrado por reformas, enmarcadas en la remodelación del complejo.

Con una inversión superior a los 20 millones de dólares, el proyecto busca devolverle protagonismo a uno de los espacios más emblemáticos del Gran Buenos Aires, al tiempo que promete un fuerte impacto en la generación de empleo y en la actividad económica del distrito.

Cómo siguen las obras en el ex Showcenter de Haedo

Se estima que la gran reapertura tenga lugar durante el segundo trimestre de 2026, a partir de una inversión de más de 20 millones de dólares con la que el Grupo IRSA proyecta recuperar este icónico centro comercial.

La nueva entrada provisoria del Showcenter de Haedo. Foto: Google Maps

Una vez en funcionamiento, se estima que generará más de 2.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

La obra contempla una superficie total de aproximadamente 75.000 metros cuadrados construidos y la instalación de alrededor de 50 locales comerciales. El plan de renovación integral demandará cerca de seis meses de trabajo, período durante el cual se crearán más de 250 puestos de empleo vinculados directamente a la construcción y puesta en valor del predio.

En cuanto al diseño y la propuesta del nuevo complejo, el proyecto apunta a consolidar un espacio multifuncional que combine consumo, gastronomía y entretenimiento. Está previsto que el centro comercial incluya locales de indumentaria, marcas de productos de belleza, propuestas gastronómicas y espacios recreativos, pensados para atraer a públicos de distintas edades y perfiles.

Al Oeste Shopping, en Haedo. Foto: Castelar Digital.

Al mismo tiempo, el emprendimiento conservará algunos de los elementos históricos que marcaron la identidad del antiguo Showcenter. Entre ellos se destacan las 14 salas de cine, los locales de comidas rápidas y un complejo deportivo de pádel, que serán integrados y modernizados dentro de la nueva propuesta comercial, ampliando la oferta de servicios para toda la región oeste.

Además, se promoverá la participación de empresas del distrito en las tareas de obra y puesta en valor del predio, así como la posibilidad de que comercios de la zona accedan a espacios dentro del nuevo centro comercial.

La transformación del predio no solo apunta a recuperar un espacio histórico, sino también a consolidar un polo comercial y de entretenimiento que impulse el desarrollo económico y social del oeste bonaerense en los próximos años.