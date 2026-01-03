Avanzan las obras en el ex Showcenter de Haedo: ¿qué pasará con el icónico cine y el centro deportivo de pádel?

El proyecto, impulsado por el grupo IRSA, prevé la creación de miles de puestos de trabajo, la recuperación urbana del espacio y la apertura de un nuevo centro comercial durante el próximo año.

Cine Showcase de Haedo. Foto: Facebook / Showcase Haedo.

El antiguo predio del Showcenter de Haedo comenzó a transitar una nueva etapa tras el inicio formal de las obras de renovación, que darán lugar a un nuevo y moderno centro comercial que competirá directamente con el Plaza Oeste Shopping, también ubicado en la zona oeste del conurbano bonaerense.

Con una inversión superior a los 20 millones de dólares, el proyecto busca devolverle protagonismo a uno de los espacios más emblemáticos del Gran Buenos Aires, al tiempo que promete un fuerte impacto en la generación de empleo y en la actividad económica del distrito.

El ex Showcenter de Haedo inicia su transformación: cómo es el ambicioso proyecto comercial. Foto: Castelar Digital.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, recorrió recientemente el lugar y supervisó el avance de los trabajos. Durante la visita, el jefe comunal remarcó la importancia de la iniciativa tanto por la recuperación urbana del predio como por el volumen de inversión privada que representa.

Con más de USD 20 millones de inversión, avanza el proyecto que devolverá vida al ex Showcenter

El complejo fue adquirido por el grupo IRSA, uno de los principales desarrolladores comerciales del país, con el objetivo de reactivar un espacio que durante años fue un ícono del entretenimiento regional.

Según lo previsto, el nuevo centro comercial abrirá sus puertas durante el segundo trimestre del próximo año. Una vez en funcionamiento, se estima que generará más de 2.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

Al Oeste Shopping, ex Showcenter de Haedo. Foto: Google Maps

En ese marco, el intendente Ghi obtuvo el compromiso de la empresa desarrolladora de priorizar a los vecinos del partido de Morón en la cobertura de las vacantes laborales que se irán creando a lo largo de las distintas etapas del proyecto.

La obra contempla una superficie total de aproximadamente 75.000 metros cuadrados construidos y la instalación de alrededor de 50 locales comerciales. El plan de renovación integral demandará cerca de seis meses de trabajo, período durante el cual se crearán más de 250 puestos de empleo vinculados directamente a la construcción y puesta en valor del predio.

Así será el nuevo centro comercial

En cuanto al diseño y la propuesta del nuevo complejo, el proyecto apunta a consolidar un espacio multifuncional que combine consumo, gastronomía y entretenimiento. Está previsto que el centro comercial incluya locales de indumentaria, marcas de productos de belleza, propuestas gastronómicas y espacios recreativos, pensados para atraer a públicos de distintas edades y perfiles.

Showcase Haedo, parte del ex Showcenter.

Al mismo tiempo, el emprendimiento conservará algunos de los elementos históricos que marcaron la identidad del antiguo Showcenter. Entre ellos se destacan las 14 salas de cine, los locales de comidas rápidas y un complejo deportivo de pádel, que serán integrados y modernizados dentro de la nueva propuesta comercial, ampliando la oferta de servicios para toda la región oeste.

Además, se promoverá la participación de empresas del distrito en las tareas de obra y puesta en valor del predio, así como la posibilidad de que comercios de la zona accedan a espacios dentro del nuevo centro comercial.

La transformación del predio no solo apunta a recuperar un espacio histórico, sino también a consolidar un polo comercial y de entretenimiento que impulse el desarrollo económico y social del oeste bonaerense en los próximos años.