Se prendió fuego un colectivo de la línea 166 en pleno Metrobus de Haedo: qué se sabe sobre el incendio

El hecho ocurrió este lunes por la mañana y generó una columna de humo visible a varios kilómetros. El chofer actuó a tiempo y logró que todos los pasajeros descendieran antes de que las llamas se expandieran.

Repentino incendio de un colectivo de la línea 166 en el Metrobús de Haedo. Foto: Canal26.com.

Un incendio repentino de un colectivo de la línea 166 generó alarma este lunes por la mañana en el Metrobús de Haedo, cuando una unidad que une Morón con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue consumida por las llamas en plena calle.

El episodio ocurrió sobre la avenida Presidente Perón, a la altura de la calle La Rioja, y provocó importantes demoras en el tránsito.

Susto por el repentino incendio de un colectivo de la línea 166 en el Metrobús de Haedo. Video: Canal26.com.

El vehículo afectado fue el interno 68, perteneciente a la empresa 216. Testigos relataron haber escuchado una fuerte explosión previa al inicio del fuego, seguida de una densa columna de humo negro que pudo observarse a más de un kilómetro de distancia. La escena generó preocupación entre quienes circulaban por la zona y motivó numerosos llamados a los servicios de emergencia.

A pesar de la magnitud del incendio, no hubo que lamentar víctimas. Fuentes policiales y del cuerpo de Bomberos confirmaron que el chofer advirtió a tiempo que algo no estaba funcionando correctamente, detuvo la marcha del colectivo y logró que todos los pasajeros descendieran antes de que el fuego se propagara por completo.

Un camión de Bomberos trabajó intensamente en la zona para controlar el foco del incendio. Foto: Canal26.com.

Desde la empresa transportista explicaron que el origen del siniestro fue una falla eléctrica. Este tipo de incidentes suele agravarse rápidamente debido a los materiales altamente combustibles con los que están construidos los rodados, lo que explica la velocidad con la que las llamas envolvieron la unidad.

Un camión de Bomberos trabajó intensamente para controlar el foco, mientras que un móvil de Defensa Civil del Municipio y agentes de tránsito se hicieron presentes de manera preventiva. Una vez finalizadas las tareas de enfriamiento, una grúa fue enviada al lugar para retirar el colectivo incendiado y liberar la traza del Metrobús.