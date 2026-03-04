Jubilados Foto: Foto generada con IA

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con distintas credenciales para sus afiliados, por lo que sigue la duda acerca de cuáles son las que se mantienen vigentes durante 2026. Esto resulta vital para que los jubilados puedan atenderse y recibir sus medicamentos, por ejemplo.

Las credenciales del PAMI son un documento que facilita el acceso a las prestaciones de la institución, desde cualquier tipo de atención en los centros de salud hasta el retiro de medicamentos en las farmacias.

Asimismo, permiten validar turnos con especialistas, realizar trámites web y presenciales, obtener turnos para atención en agencias y llevar adelante cualquier gestión sin necesidad de portar otro documento.

Credenciales vigentes del PAMI. Foto: pami.org.ar

Cuáles son las únicas credenciales PAMI válidas en 2026

Credencial digital : se encuentra disponible desde la aplicación PAMI. Se encuentra siempre activo y se puede consultar y presentar directamente desde el teléfono celular, sin necesidad de imprimirla.

Credencial plástica : ya no se encuentra en distribución, es decir, actualmente no es ofrecida por PAMI. Sin embargo, aquellos afiliados que ya cuenten con ella podrán utilizarla con total validez.

Credencial provisoria con QR : se puede descargar desde la página web oficial de PAMI. En esta credencial figura un código QR que se genera al momento de la descarga y que luego debe ser impreso para presentarse.

Credencial provisoria con ticket: se genera e imprime directamente en las terminales de autogestión de PAMI, disponibles en las Unidades de Gestión Local.

Para qué sirven las credenciales vigentes del PAMI. Foto: pami.org.ar

Paso a paso: cómo descargar la credencial PAMI desde el celular

Para descargar la versión provisoria con código QR, el usuario debe ingresar a la web oficial de PAMI y completar algunos datos personales para validar la identidad:

Número de afiliación

Sexo registrado

DNI

Número de trámite del documento

Luego de cargar correctamente todos esos datos, el sistema habilita la descarga del archivo, que se puede imprimir o guardar en el celular para presentarlo de ser necesario.