Nuevos requisitos para acceder a medicamentos gratis del PAMI. Foto: Pexels / Grok IA.

El Programa de Medicamentos PAMI se encuentra vigente para más de 5 millones de afiliados. Con el objetivo de brindar una mejor cobertura y prevenir el consumo excesivo de medicamentos, se implementaron nuevos límites terapéuticos de acuerdo a recomendaciones sobre el uso racional de fármacos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Programa incluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de tratamientos especiales como lo indica la legislación vigente. El esquema de beneficios para jubilados vuelve a modificarse en abril, en un contexto marcado por el nuevo aumento de Anses.

Cobros en ANSES Foto: Foto generada con IA

Medicamentos gratis de PAMI: quiénes pueden acceder a la cobertura total en abril 2026

La actualización implica un nuevo tope para acceder automáticamente a medicamentos gratis: $570.478,97 mensuales, lo cual equivale a 1,5 haberes mínimos sin bono.

Además, aquellos que podrán acceder al 100% en la cobertura total son los casos de:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Cambios en PAMI: quiénes ya no recibirán el beneficio tras el nuevo tope

Los jubilados que superan en ingreso definido o que suman otros recursos verán interrumpido el acceso automático, aunque no se verán excluidos definitivamente del sistema.

ANSES jubilados Foto: Foto generada con IA

Sin embargo, habrá una instancia de revisión para quienes, aun superando el tope, destinan más del 15% de sus ingresos a medicamentos. En esas situaciones, PAMI puede evaluar cada caso y otorgar la cobertura total de manera excepcional.

El motivo detrás de este cambio en un beneficio clave de PAMI

El programa utiliza como base el haber mínimo vigente, el cual se actualiza mes a mes en función de la inflación. En consecuencia, cada aumento en las jubilaciones impacta directamente en los criterios de acceso a los beneficios vinculados.