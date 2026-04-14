Atención usuarios de PAMI: actualizan un requisito crucial para mantener el acceso a los medicamentos gratis
El organismo actualiza las condiciones de acceso a la cobertura total de medicamentos. Conocé los nuevos requisitos.
El Programa de Medicamentos PAMI se encuentra vigente para más de 5 millones de afiliados. Con el objetivo de brindar una mejor cobertura y prevenir el consumo excesivo de medicamentos, se implementaron nuevos límites terapéuticos de acuerdo a recomendaciones sobre el uso racional de fármacos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Programa incluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de tratamientos especiales como lo indica la legislación vigente. El esquema de beneficios para jubilados vuelve a modificarse en abril, en un contexto marcado por el nuevo aumento de Anses.
Medicamentos gratis de PAMI: quiénes pueden acceder a la cobertura total en abril 2026
La actualización implica un nuevo tope para acceder automáticamente a medicamentos gratis: $570.478,97 mensuales, lo cual equivale a 1,5 haberes mínimos sin bono.
Además, aquellos que podrán acceder al 100% en la cobertura total son los casos de:
- Tratamiento para la diabetes
- Medicamentos oncológicos
- Medicamentos oncohematológicos
- Tratamiento de la hemofilia
- Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
- Medicamentos para trasplantes
- Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
- Medicamentos para la artritis reumatoidea
- Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos
- Medicamentos para la osteoartritis
- Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
Cambios en PAMI: quiénes ya no recibirán el beneficio tras el nuevo tope
Los jubilados que superan en ingreso definido o que suman otros recursos verán interrumpido el acceso automático, aunque no se verán excluidos definitivamente del sistema.
Sin embargo, habrá una instancia de revisión para quienes, aun superando el tope, destinan más del 15% de sus ingresos a medicamentos. En esas situaciones, PAMI puede evaluar cada caso y otorgar la cobertura total de manera excepcional.
El motivo detrás de este cambio en un beneficio clave de PAMI
El programa utiliza como base el haber mínimo vigente, el cual se actualiza mes a mes en función de la inflación. En consecuencia, cada aumento en las jubilaciones impacta directamente en los criterios de acceso a los beneficios vinculados.