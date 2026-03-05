Puente Camino Real. Foto: Carlos Marino, Rural de Guaminí.

El derrumbe de un puente con casi un siglo de historia tomó por sorpresa a los habitantes del interior de la provincia de Buenos Aires y alteró la rutina de quienes viven en Arroyo Venado, en el partido de Guaminí, y en Carhué, cabecera del distrito de Adolfo Alsina. La estructura, que había sido construida en 1930, colapsó durante la tarde del lunes y dejó incomunicadas a ambas localidades, generando preocupación en toda la zona.

Aunque el hecho no provocó heridos, sí tuvo un fuerte impacto en la conectividad regional. Tras el desplome, autoridades municipales y personal de Vialidad Provincial comenzaron a realizar gestiones urgentes para buscar una solución que permita restablecer el paso entre los dos puntos.

Cómo fue el derrumbe del puente histórico que dejó incomunicados a Arroyo Venado y Carhué

El puente, conocido como Camino Real, ya evidenciaba signos de deterioro en su estructura y había sido cerrado de manera preventiva al tránsito por decisión del intendente de Guaminí, Miguel Gesualdi. La medida se tomó luego de detectarse la rotura de uno de los pilares, mientras especialistas analizaban posibles trabajos de refuerzo para garantizar la seguridad.

Puente Camino Real. Foto: Carlos Marino, Rural de Guaminí.

El colapso ocurrió pocas horas después de una inspección conjunta realizada por equipos técnicos de los municipios de Guaminí y Adolfo Alsina.

Vecinos aislados y preocupación en la región tras la caída del puente

Para los vecinos, el impacto fue inmediato. “Quedamos aislados”, expresó en redes sociales Juanita Ullan Marino, residente de la zona, quien además difundió imágenes del estado en que quedó la estructura.

En las últimas semanas, el deterioro del puente ya generaba inquietud entre los habitantes, ya que el paso del tránsito pesado estaba restringido desde hacía más de diez años. Así lo explicó también Inés Rubio, integrante de la agrupación “Arroyo Venado, un remanso con historia”.

Puente Camino Real. Foto: Carlos Marino, Rural de Guaminí.

Qué pasará ahora con la conexión entre Arroyo Venado y Carhué

El hecho no dejó víctimas porque el tránsito había sido suspendido dos días antes del derrumbe, cuando se detectó el daño en uno de los pilares. La estructura cumplía un rol clave para la comunicación entre ambas localidades, al igual que otro puente ferroviario centenario que meses atrás se desplomó sobre el río Salado.

Tras el incidente, las autoridades de Guaminí y Adolfo Alsina enviaron un informe a Vialidad Provincial y solicitaron una evaluación inmediata de la situación. Se espera que en los próximos días llegue un equipo técnico para analizar el estado del lugar y definir qué obras serán necesarias para restablecer la conexión vial. Mientras tanto, los vecinos aguardan una pronta solución que permita recuperar el vínculo entre ambas comunidades.