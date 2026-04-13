El Enlace Shenzhen-Zhongshan en China. Foto: Captura de video/Gemini.

Si hay obras de infraestructuras espectaculares en el mundo, sin duda Asia reúne la mayor cantidad de ellas y China, en particular, es uno de los países que más desarrollo sostiene.

En particular, el Enlace Shenzhen-Zhongshan se ha convertido en una de las obras arquitectónicas más impresionantes del mundo y, por supuesto, en el gigante asiático.

¿Cómo es el Enlace Shenzhen-Zhongshan, que combina puentes, túneles submarinos e islas artificiales?

Este corredor vial de 24 kilómetros combina puentes, túneles submarinos e islas artificiales en una única estructura, algo inédito a nivel global. Su diseño y ejecución lo posicionan como un hito de la ingeniería moderna, con tecnología de vanguardia y múltiples récords internacionales.

El Enlace Shenzhen-Zhongshan en China. Foto: Captura de video.

Se trata de una megaautopista que conecta las ciudades de Shenzhen y Zhongshan, y atraviesa la bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao.

El Enlace Shenzhen-Zhongshan en China. Foto: Captura de video.

Antes de su existencia, este trayecto entre ambas ciudades podía demorar casi dos horas. Gracias a esta obra, el viaje se lleva a cabo en tan solo 30 minutos. Además, forma parte de la autopista G2518, una arteria clave para el desarrollo económico de la región.

El trayecto integra dos grandes puentes, dos islas artificiales y un túnel submarino de casi siete kilómetros. Respecto de este último, representa uno de los elementos más innovadores, ya que se trata del túnel sumergido más ancho del mundo, con hasta 46 metros y ocho carriles de circulación.

A su vez, está equipado con 14 robots que monitorean el tráfico en tiempo real, además de gestionar incidentes y coordinar evacuaciones en caso de emergencias.

En la infraestructura también se integran sistemas avanzados de iluminación inteligente, que cambian de color según las condiciones del tráfico y la temperatura. A su vez, hay un mecanismo de extracción de humo un 42% más eficiente que los estándares habituales y tecnología de última generación para la extinción de incendios.

El Enlace Shenzhen-Zhongshan en China. Foto: Captura de video.

Los récords mundiales del Enlace Shenzhen-Zhongshan

Respecto de sus récords mundiales, ostenta 10. Entre ellas, destaca uno de los puentes colgantes más largos del planeta, una de las mayores distancias libres de navegación y un anclaje de puente con un volumen de hormigón sin precedentes. También ha superado pruebas extremas de resistencia al viento, soportando velocidades de hasta 83,7 metros por segundo.

El Enlace Shenzhen-Zhongshan en China. Foto: Captura de video.

Desde su inauguración en junio de 2025, esta autopista ha sabido registrar cifras impactantes, ya que más de 31,5 millones de vehículos han transitado por ella, lo que da un promedio de 86.000 por día y picos que pueden superar los 181.000 por jornada, número que triplica algunas de las rutas más transitadas de Europa.

Esta autopista marítima, sin dudas, redefine los estándares del transporte moderno y consolida a China como líder en infraestructura global.