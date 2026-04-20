Paraguay financiará el 100% del puente que unirá Pozo Hondo con la Argentina. Foto: mopc.gov.py

El gobierno de Paraguay anunció que financiará en su totalidad la construcción de un nuevo puente internacional sobre el río Pilcomayo, que unirá Pozo Hondo con Misión La Paz (Salta). La decisión fue comunicada el 18 de abril de 2026 por el presidente Santiago Peña durante una actividad oficial en la región chaqueña, en el marco del avance del Corredor Bioceánico Vial.

Paraguay financiará el puente internacional sobre el río Pilcomayo

El mandatario confirmó que el Estado paraguayo asumirá el 100% del financiamiento de la obra, aunque no brindó precisiones sobre los plazos de inicio ni los montos estimados. El puente se integrará al tercer tramo del Corredor Vial Bioceánico, que incluye la pavimentación de más de 220 kilómetros entre Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo, en el departamento de Boquerón.

Santiago Peña anunció que Paraguay asumirá el 100% del financiamiento del Corredor Bioceánico Vial. Foto: mopc.gov.py

La estructura permitirá consolidar un paso clave en la frontera con la Argentina, fortaleciendo la conectividad en una zona históricamente aislada y con limitaciones de infraestructura.

Corredor Bioceánico: conexión estratégica entre Brasil, Argentina, Paraguay y Chile

El Corredor Bioceánico Vial es un proyecto de más de 3.400 kilómetros que busca unir el centro-oeste de Brasil con el Chaco paraguayo, el norte de Argentina y los puertos del norte de Chile, como Antofagasta, Iquique y Mejillones.

El Corredor Bioceánico Vial es un proyecto que reducirá distancias y tiempos de transporte para las exportaciones. Foto: mopc.gov.py

El objetivo principal es reducir distancias y tiempos de transporte para las exportaciones, ofreciendo una salida más directa al océano Pacífico y evitando rutas más extensas hacia puertos del Atlántico. Esto resulta clave para mejorar la competitividad en los mercados asiáticos, que concentran una demanda creciente de materias primas y alimentos.

Impacto logístico en el Chaco paraguayo y el norte argentino

La obra representa un cambio estructural para el Chaco paraguayo, una región con fuerte potencial productivo, pero limitada por la falta de conectividad. La distancia entre Pozo Hondo y Asunción supera los 750 kilómetros, lo que incrementa los costos logísticos para los productores.

El Corredor Bioceánico Vial representa un cambio estructural para el Chaco paraguayo, una región con fuerte potencial productivo. Foto: mopc.gov.py

Con la habilitación del puente y la mejora del corredor, el transporte de mercancías entre Paraguay, Argentina y Bolivia podría reorganizarse de manera significativa. La conexión directa con los puertos chilenos permitiría reducir costos de flete, acortar tiempos de entrega y mejorar la competitividad regional.

Para Argentina, especialmente para la provincia de Salta, el proyecto también tiene un impacto directo, ya que forma parte del mismo sistema logístico que articula la integración regional.

Desafíos del proyecto: financiamiento, aduanas y coordinación regional

La decisión de Paraguay de asumir el financiamiento total del puente marca una diferencia respecto a otros proyectos binacionales, que suelen implicar esquemas compartidos. Esta definición podría agilizar la ejecución, aunque también exige acuerdos bilaterales con Argentina en materia de controles, operación y soberanía.

La distancia entre Pozo Hondo y Asunción supera los 750 kilómetros, lo que incrementa los costos logísticos. Foto: mopc.gov.py

Hasta el momento, no se conocieron detalles técnicos sobre el diseño de la estructura, su capacidad de carga ni los mecanismos de control aduanero. Estos aspectos serán determinantes para garantizar la eficiencia del paso fronterizo, especialmente en el tránsito de camiones de carga pesada.

La concreción de esta obra pondrá a prueba la capacidad de coordinación entre los países involucrados y será clave para transformar la infraestructura en un flujo comercial efectivo dentro de uno de los corredores más importantes de América del Sur.