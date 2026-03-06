Becas progresar 2026 Foto: Foto generada con IA

La nueva convocatoria de las Becas Progresar 2026 ya está activa en todo el país y miles de estudiantes comenzaron a completar el formulario de inscripción. Sin embargo, con cada nuevo ciclo surge el mismo problema: un requisito clave que muchos olvidan verificar y que provoca el rechazo automático de la solicitud.Ese requisito es el tope de ingresos del grupo familiar, que no puede superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), según todas las líneas del programa. Este punto, aunque parezca evidente, es uno de los motivos más frecuentes de denegación, ya que ANSES cruza datos socioeconómicos antes de aprobar cada postulación.

Muchos aspirantes creen que solo se evalúan sus ingresos personales, pero el programa considera el total del grupo familiar conviviente, salvo excepciones muy puntuales como los titulares de pensiones no contributivas por invalidez. Debido a este cruce automático, quienes no revisan este punto suelen recibir la notificación de rechazo incluso cumpliendo con todos los demás requisitos.

Becas Progresar, ANSES. Foto: Freepik-Canal 26.

Becas Progresar: el requisito que todos deberían chequear antes de completar la inscripción

Además del tope de ingresos, existe otro elemento que suele pasar desapercibido: el esquema de vacunación completo o en curso, obligatorio para las líneas Progresar Obligatorio y Progresar Superior, de acuerdo con la edad del postulante.Aunque pueda parecer un detalle menor, la falta de esta documentación puede impedir el cobro del 100% del beneficio o incluso demorar la aprobación de la inscripción.

Otro punto que los aspirantes deben revisar antes de enviar el formulario es la regularidad escolar, ya que todos los niveles exigen acreditar la condición de alumno regular y cumplir con el avance académico requerido por el programa.En el caso de Progresar Superior, también es obligatorio no adeudar materias del nivel medio al momento de la inscripción.

Becas Progresar. Foto: NA.

Progresar Nivel Obligatorio, Nivel Superior y Trabajo: estos son todos los requisitos para las tres líneas que ofrece la beca

A continuación, un resumen actualizado de los requisitos para cada línea del programa en 2026.

Progresar Obligatorio

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con 2 años de residencia legal y DNI.

Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria.

Ingresos del grupo familiar menores a tres SMVM .

Ser alumno regular y cumplir con el progreso académico requerido.

Contar con vacunación completa o en curso .

Realizar los cursos de orientación vocacional y laboral para acceder al monto total.

Progresar Superior

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con 5 años de residencia legal .

Ingresantes: 17 a 24 años .

Estudiantes avanzados: hasta 30 años .

Enfermería: sin límite de edad .

No adeudar materias del nivel medio.

Estar inscripto en universidades o institutos terciarios habilitados.

Ingresos familiares dentro del tope permitido.

Vacunación completa y participación en actividades complementarias.

Progresar Trabajo

Ser argentino o extranjero con 2 años de residencia legal y DNI.

Tener entre 18 y 24 años , o hasta 40 sin empleo formal.

Ingresos personales menores a tres SMVM.

Las Becas Progresar continúan siendo una herramienta clave para acompañar a estudiantes de todo el país. Sin embargo, revisar estos requisitos antes de iniciar la inscripción es fundamental para evitar rechazos que podrían haberse prevenido con una simple verificación previa.