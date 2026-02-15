Cambios importantes Foto: Foto generada con IA

La Dirección General de Tráfico (DGT) de España continúa impulsando cambios significativos en materia de seguridad vial. Tras una serie de actualizaciones implementadas en los últimos años, el organismo ahora prepara una nueva normativa que podría transformar la forma de circular en las rutas del país: la prohibición de adelantar en determinadas condiciones climáticas.

Aunque todavía no se confirmó la fecha exacta, la DGT anticipó que durante este año el Gobierno publicará un Real Decreto que incorporará estas nuevas reglas al Reglamento General de Circulación. Asimismo, se prevén disposiciones adicionales relacionadas con el uso del carril izquierdo.

Los parabrisas tendrán que estar totalmente despejados para viajar sin multas Foto: Freepik

Qué establece la nueva prohibición de adelantamientos

Según adelantó la revista oficial del organismo, Tráfico y Seguridad Vial, la medida no implicará una prohibición generalizada, sino que aplicará únicamente cuando la circulación esté afectada por hielo o nieve. En esos casos, quedarían restringidos los adelantamientos por la izquierda en autopistas y autovías.

La iniciativa se integrará como una ampliación del artículo 31 del Reglamento General de Circulación y pretende ordenar la movilidad en condiciones meteorológicas adversas, donde la nieve y el hielo suelen provocar bloqueos y accidentes. Con esta modificación, los conductores deberán permanecer en el carril derecho mientras duren los episodios de severidad invernal.

El objetivo: liberar el carril izquierdo

La DGT explicó que estas limitaciones buscan garantizar que el carril izquierdo permanezca despejado para la circulación de vehículos de emergencia y las máquinas quitanieves, fundamentales para restablecer la normalidad durante los temporales.

Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación, remarcó que en situaciones de mal tiempo es habitual que todos los carriles terminen colapsados, lo que impide el paso de la maquinaria necesaria para limpiar la calzada. Por eso, la nueva normativa se orienta a facilitar el trabajo de los equipos de mantenimiento y asegurar que las rutas sigan siendo transitables pese a las condiciones climáticas.

Autopistas Foto: redes

Nuevas reglas para adelantar vehículos detenidos

El decreto también incorporará cambios en relación con el adelantamiento de vehículos estacionados en la vía con las luces de emergencia encendidas. Hasta ahora solo se exigía precaución, pero próximamente regirán nuevas obligaciones concretas:

Reducir la velocidad al menos 20 km/h por debajo del límite de la vía.

Mantener una distancia lateral mínima de 1,5 metros .

Invadir el carril contrario únicamente cuando sea seguro.

Aplicar estas mismas precauciones al rebasar ciclistas.

La intención es ofrecer mayor protección tanto a los ocupantes de vehículos detenidos como a los trabajadores que pudieran encontrarse realizando tareas en la vía.

Alerta por correos falsos de supuestas multas

En paralelo, la DGT emitió una advertencia por una campaña de phishing que suplanta su identidad para exigir el pago de multas inexistentes. Los correos indican que existe una deuda que aumenta automáticamente si no se abona en 24 horas, e incluyen enlaces que buscan robar datos personales o bancarios.

El organismo recordó que nunca envía notificaciones de multas por email o SMS, y que las vías oficiales son el correo postal certificado o la Dirección Electrónica Vial (DEV).