La pequeña isla de Estados Unidos donde están prohibidos los autos y todo funciona con caballos:

La pequeña isla de Estados Unidos donde están prohibidos los autos y todo funciona con caballos. Foto: Unsplash

En el estado de Michigan, cuna de la industria automotriz estadounidense, conviven dos realidades opuestas. Por un lado, Detroit, conocida como la “ciudad del motor”, donde nacieron gigantes como Ford, General Motors y Chrysler. Por otro, a orillas del lago Hurón, un destino que eligió detener el avance de los motores: Isla Mackinac, un rincón donde los autos están prohibidos desde hace más de un siglo.

Isla Mackinac: un destino único sin autos en Estados Unidos

Con apenas 3,8 km² y una población estable de unas 600 personas, Mackinac es un caso más excepcional: no hay vehículos motorizados, ni siquiera carritos de golf. El silencio solo se interrumpe por el sonido de los cascos de los caballos o la fauna local.

La isla Mackinac es un caso más excepcional: no hay vehículos motorizados, ni siquiera carritos de golf. Foto: Unsplash

La decisión se remonta a 1898, cuando un automóvil asustó a los caballos del lugar. Las autoridades reaccionaron prohibiendo los motores de combustión interna, una medida que se extendió a toda la isla y nunca se revirtió. Desde entonces, la vida aquí avanza a otro ritmo.

Cómo moverse en Mackinac: caballos, bicicletas y tradición

Actualmente, unos 600 caballos sostienen el funcionamiento cotidiano de la isla: transportan mercadería, recogen residuos y trasladan a visitantes. En invierno, entre 20 y 30 permanecen para garantizar servicios básicos, incluso cuando el hielo interrumpe los ferris desde Mackinaw City y St Ignace.

Unos 600 caballos sostienen el funcionamiento cotidiano de la isla: transportan mercadería y recogen residuos. Foto: Unsplash

Durante el verano, cerca de 1,2 millones de turistas llegan cada año. En este contexto, la bicicleta se convierte en el principal medio de transporte: hay más de 1.500 disponibles para alquiler y un circuito de casi 13 kilómetros rodea toda la isla, con vistas privilegiadas al Puente Mackinac.

Qué ver en Mackinac: naturaleza, historia y paisajes únicos

El 80% del territorio está protegido dentro del Parque Estatal de la Isla Mackinac, un entorno natural que combina bosques centenarios, senderos y formaciones geológicas impactantes.

La bicicleta se convierte en el principal medio de transporte: hay más de 1.500 disponibles para alquiler. Foto: Unsplash

Entre sus principales atracciones se destaca: el Arch Rock, un arco natural de piedra caliza de 15 metros de ancho que se eleva sobre el lago. También, hay playas de guijarros y miradores que invitan a recorrer la isla sin apuro.

Grand Hotel y el legado de la Edad Dorada en la isla

A fines del siglo XIX, Mackinac se consolidó como refugio de verano para familias adineradas del Medio Oeste. De esa época sobrevive el emblemático Grand Hotel, con más de 130 años de historia, habitaciones decoradas de forma única y el porche más largo del mundo.

El emblemático Grand Hotel, con más de 130 años de historia, habitaciones decoradas de forma única. Foto: Unsplash

Hoy, la isla mantiene ese equilibrio entre naturaleza, patrimonio y vida tranquila. Un destino que, lejos del ruido de los motores, invita a redescubrir el placer de viajar más despacio.