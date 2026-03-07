Canal 26
sábado, 7 de marzo de 2026, 14:30
Infracciones
Desde el 3 de marzo entró en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires una actualización que vuelve a encarecer las multas de tránsito y que impacta de forma directa en el bolsillo de miles de conductores. El nuevo cuadro tarifario establece valores récord para las infracciones más severas, que ahora pueden llegar a casi $3,8 millones, según detalla el Gobierno porteño.

Por qué aumentaron las multas

El valor de cada sanción no se modifica de forma aislada: lo que cambia es la Unidad Fija (UF), el parámetro utilizado para calcular el monto de todas las infracciones. Este indicador se actualiza semestralmente y se basa en el precio promedio de medio litro de nafta premium en la Ciudad.

Con el ajuste más reciente, la UF pasó de $798,51 a $949,99, lo que representa un incremento del 18%. Este valor seguirá vigente hasta el 2 de septiembre.

Cuánto cuestan ahora las infracciones más comunes

El impacto es notorio: varias faltas habituales, que antes podían resolverse con sumas relativamente accesibles, ahora escalan a cifras que superan ampliamente los seis dígitos. Entre las infracciones más destacadas se encuentran:

Exceso de velocidad

  • Tope de hasta 4.000 UF, lo que equivale a $3.799.960.Es la sanción más costosa del sistema y se aplica cuando se supera ampliamente el límite permitido.

Alcohol al volante

  • Entre $237.498 y $1.899.980, según el nivel de alcoholemia detectado.Es una de las faltas que más aumentó en los últimos años por su vinculación directa con siniestros graves.

Cruzar un semáforo en rojo

  • Oscila entre $284.997 y $1.424.985.Sigue siendo una de las infracciones más frecuentes y una de las principales causas de accidentes urbanos.

Patente tapada o adulterada

  • Multa fija de $949.990.Considerada falta grave por obstaculizar la identificación del vehículo.

Circular sin VTV

  • Entre $94.999 y $379.996, según la situación del vehículo.

Faltas cotidianas

  • No usar cinturón o utilizar el celular al volante: $94.999 cada una.A pesar del bajo valor relativo, siguen siendo de las infracciones más registradas.
Cómo impactan estas multas en el día a día

Más allá del monto económico, tener una multa impaga puede generar complicaciones significativas:

  • Impide renovar la licencia de conducir.
  • Dificulta la venta del vehículo por falta de libre deuda.
  • Obliga a realizar trámites adicionales para regularizar la situación.

Las multas prescriben a los cinco años, sin distinción de gravedad.

Cómo consultar si tenés infracciones

El Gobierno porteño ofrece varios canales para verificar multas vigentes:

  • Web oficial de infracciones.
  • Chatbot de WhatsApp: +54 9 11 5050-0147.
  • Sedes comunales.