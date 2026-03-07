Aumentan las multas en CABA: las infracciones más graves pueden costar casi $4 millones
Las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron desde el 3 de marzo y algunas ya alcanzan cifras récord: las infracciones más graves pueden llegar a casi $3,8 millones. El incremento responde a la actualización semestral de la Unidad Fija, que subió 18% y encarece tanto las faltas leves como las más severas.
Desde el 3 de marzo entró en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires una actualización que vuelve a encarecer las multas de tránsito y que impacta de forma directa en el bolsillo de miles de conductores. El nuevo cuadro tarifario establece valores récord para las infracciones más severas, que ahora pueden llegar a casi $3,8 millones, según detalla el Gobierno porteño.
Por qué aumentaron las multas
El valor de cada sanción no se modifica de forma aislada: lo que cambia es la Unidad Fija (UF), el parámetro utilizado para calcular el monto de todas las infracciones. Este indicador se actualiza semestralmente y se basa en el precio promedio de medio litro de nafta premium en la Ciudad.
Con el ajuste más reciente, la UF pasó de $798,51 a $949,99, lo que representa un incremento del 18%. Este valor seguirá vigente hasta el 2 de septiembre.
Cuánto cuestan ahora las infracciones más comunes
El impacto es notorio: varias faltas habituales, que antes podían resolverse con sumas relativamente accesibles, ahora escalan a cifras que superan ampliamente los seis dígitos. Entre las infracciones más destacadas se encuentran:
Exceso de velocidad
- Tope de hasta 4.000 UF, lo que equivale a $3.799.960.Es la sanción más costosa del sistema y se aplica cuando se supera ampliamente el límite permitido.
Alcohol al volante
- Entre $237.498 y $1.899.980, según el nivel de alcoholemia detectado.Es una de las faltas que más aumentó en los últimos años por su vinculación directa con siniestros graves.
Cruzar un semáforo en rojo
- Oscila entre $284.997 y $1.424.985.Sigue siendo una de las infracciones más frecuentes y una de las principales causas de accidentes urbanos.
Patente tapada o adulterada
- Multa fija de $949.990.Considerada falta grave por obstaculizar la identificación del vehículo.
Circular sin VTV
- Entre $94.999 y $379.996, según la situación del vehículo.
Faltas cotidianas
- No usar cinturón o utilizar el celular al volante: $94.999 cada una.A pesar del bajo valor relativo, siguen siendo de las infracciones más registradas.
Cómo impactan estas multas en el día a día
Más allá del monto económico, tener una multa impaga puede generar complicaciones significativas:
- Impide renovar la licencia de conducir.
- Dificulta la venta del vehículo por falta de libre deuda.
- Obliga a realizar trámites adicionales para regularizar la situación.
Las multas prescriben a los cinco años, sin distinción de gravedad.
Cómo consultar si tenés infracciones
El Gobierno porteño ofrece varios canales para verificar multas vigentes:
- Web oficial de infracciones.
- Chatbot de WhatsApp: +54 9 11 5050-0147.
- Sedes comunales.