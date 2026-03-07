Infracciones Foto: Foto generada con IA

Desde el 3 de marzo entró en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires una actualización que vuelve a encarecer las multas de tránsito y que impacta de forma directa en el bolsillo de miles de conductores. El nuevo cuadro tarifario establece valores récord para las infracciones más severas, que ahora pueden llegar a casi $3,8 millones, según detalla el Gobierno porteño.

Por qué aumentaron las multas

El valor de cada sanción no se modifica de forma aislada: lo que cambia es la Unidad Fija (UF), el parámetro utilizado para calcular el monto de todas las infracciones. Este indicador se actualiza semestralmente y se basa en el precio promedio de medio litro de nafta premium en la Ciudad.

Con el ajuste más reciente, la UF pasó de $798,51 a $949,99, lo que representa un incremento del 18%. Este valor seguirá vigente hasta el 2 de septiembre.

Cuidado al volante Foto: Foto generada con IA

Cuánto cuestan ahora las infracciones más comunes

El impacto es notorio: varias faltas habituales, que antes podían resolverse con sumas relativamente accesibles, ahora escalan a cifras que superan ampliamente los seis dígitos. Entre las infracciones más destacadas se encuentran:

Exceso de velocidad

Tope de hasta 4.000 UF, lo que equivale a $3.799.960.Es la sanción más costosa del sistema y se aplica cuando se supera ampliamente el límite permitido.

Alcohol al volante

Entre $237.498 y $1.899.980, según el nivel de alcoholemia detectado.Es una de las faltas que más aumentó en los últimos años por su vinculación directa con siniestros graves.

Cruzar un semáforo en rojo

Oscila entre $284.997 y $1.424.985.Sigue siendo una de las infracciones más frecuentes y una de las principales causas de accidentes urbanos.

Patente tapada o adulterada

Multa fija de $949.990.Considerada falta grave por obstaculizar la identificación del vehículo.

Circular sin VTV

Entre $94.999 y $379.996, según la situación del vehículo.

Faltas cotidianas

No usar cinturón o utilizar el celular al volante: $94.999 cada una.A pesar del bajo valor relativo, siguen siendo de las infracciones más registradas.

Control de tránsito; infracción; multas. Foto: argentina.gob.ar

Cómo impactan estas multas en el día a día

Más allá del monto económico, tener una multa impaga puede generar complicaciones significativas:

Impide renovar la licencia de conducir.

Dificulta la venta del vehículo por falta de libre deuda.

Obliga a realizar trámites adicionales para regularizar la situación.

Las multas prescriben a los cinco años, sin distinción de gravedad.

Cómo consultar si tenés infracciones

El Gobierno porteño ofrece varios canales para verificar multas vigentes: