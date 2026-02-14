Multa de casi 2 millones de pesos en Buenos Aires:

Cuidado al volante Foto: Foto generada con IA

En febrero de 2026 entraron en vigencia los nuevos valores de las infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires, con subas que llevaron algunas penalidades a cifras récord. Las sanciones más elevadas pueden alcanzar $1.807.000, un monto vinculado a las Unidades Fijas (UF) que se actualizan según el precio de la nafta premium del Automóvil Club Argentino.

¿Quiénes pueden recibir multas millonarias?

Los conductores que cometan faltas graves son los principales alcanzados por los nuevos montos. Entre las infracciones con sanciones más costosas se destacan:

• Exceso de velocidad

Es la falta más severamente castigada: la multa va desde $271.050 hasta $1.807.000, dependiendo del grado de exceso. Las autoridades bonaerenses remarcan que esta conducta aumenta considerablemente el riesgo de siniestros viales y sigue siendo una de las principales causas de accidentes.

• Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV)

No contar con la VTV vigente puede costar entre $542.100 y $1.807.000. Esta infracción es una de las más detectadas en los operativos y, según registros recientes, figura entre las principales responsables de multas elevadas en rutas turísticas durante el verano.

• Conducir con alcohol en sangre o bajo efectos de estupefacientes

Las sanciones oscilan entre $361.400 y $1.807.000, siendo consideradas faltas extremadamente peligrosas para la seguridad vial.

• Circular en contramano o por banquina

Estas conductas, también catalogadas como graves, tienen multas del mismo rango: $361.400 a $1.807.000.

Control de tránsito; infracción; multas. Foto: argentina.gob.ar

Otras infracciones frecuentes y sus valores

Aunque no llegan al tope máximo, otras faltas pueden generar sanciones significativas:

Pasar un semáforo en rojo: $180.700 a $903.500

Negarse a mostrar documentación: $180.700 a $903.500

No usar cinturón de seguridad o casco: $180.700 a $903.500

Usar el celular al volante: $180.700 a $361.400

Conducir sin seguro: $90.350 a $180.700

Mal estacionamiento: $90.350 a $180.700

Circular sin patente: $90.350 a $180.700

Las autoridades reiteran que estas sanciones buscan reducir la siniestralidad y reforzar el respeto por las normas viales.

Controles de tránsito; multas. Foto: argentina.gob.ar

Cómo consultar si tenés multas en la Provincia

El sistema bonaerense permite verificar infracciones de manera online siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de infracciones de tránsito de la Provincia. Seleccionar búsqueda por DNI o patente. Completar los datos requeridos y el código captcha. Revisar el detalle de infracciones, descargar comprobantes y regularizar la situación.

Una política que apunta a la prevención

El incremento de valores responde al objetivo de desalentar conductas peligrosas y ajustar las sanciones al costo actual del combustible, que define el valor de la UF. Esto permite que los montos no pierdan efecto ante la inflación y refuerza el carácter preventivo del sistema.