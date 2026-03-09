Abren la inscripción al Boleto estudiantil en la Provincia de Buenos Aires:

Cómo inscribirse al boleto estudiantil 2026 en la provincia de Buenos Aires. Foto: Freepik.

A partir de este lunes quedó habilitado el sistema para que estudiantes de toda la Provincia de Buenos Aires puedan solicitar de manera online el Boleto Especial Educativo, más conocido como boleto estudiantil.

El programa, impulsado por el Ministerio de Transporte bonaerense, es un régimen destinado a usuarios del transporte público que sean alumnos de instituciones educativas públicas o privadas con aporte estatal.

Cómo inscribirse al boleto estudiantil 2026 en la provincia de Buenos Aires

Nivel inicial, primario o secundario

Requisitos:

Ser alumno/a regular.

Residir en la Provincia de Buenos Aires a más de 600 metros del establecimiento educativo para nivel inicial y primario , y a más de 800 metros para nivel secundario.

Asistir a una institución educativa pública o privada con aporte estatal ubicada en la provincia.

No ser beneficiario de otro subsidio estatal con el mismo fin.

Paso a paso para inscribirse:

Verificar que la institución educativa tenga actualizados los datos del estudiante en el sistema “Mis Estudiantes”. En el caso del Programa FinEs, confirmar que el alumno esté registrado en la plataforma correspondiente. Contar con una tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante. El registro se realiza en la web oficial de SUBE. Ingresar a la página oficial del Ministerio de Transporte de la Provincia y completar el formulario de inscripción. Activar el beneficio apoyando la tarjeta SUBE en una Terminal Automática SUBE (TAS) hasta que aparezca el mensaje de actualización. Imprimir la credencial completando nuevamente los datos en el formulario disponible en la web del Ministerio.

Boleto Estudiantil 2026. Foto: argentina.gob

Nivel terciario

Requisitos:

Ser alumno/a regular.

Residir a más de 2.000 metros del establecimiento educativo .

Asistir a una institución terciaria pública o privada con aporte estatal en la provincia (en el interior solo aplica en localidades que tengan SUBE).

No poseer título terciario o universitario.

Tener aprobadas todas las materias del año anterior . Los estudiantes de primer año deberán haber finalizado el secundario sin adeudar materias y presentar constancia de inscripción.

No recibir otro subsidio estatal con el mismo fin.

Paso a paso para inscribirse:

Verificar que la institución tenga actualizados los datos en el sistema “Mis Estudiantes”. Registrar la tarjeta SUBE en la web o en la app SUBE. El beneficio solo está disponible para tarjetas físicas. Ingresar al sitio oficial del boleto estudiantil y completar el formulario de inscripción. Acreditar la precarga en una Terminal Automática SUBE, mediante la app SUBE o en colectivos con sistema de Carga a Bordo.

Inscripción para el boleto estudiantil 2026 en la provincia de Buenos Aires. Foto: Secretaría de Transporte

Nivel universitario

Requisitos:

Ser alumno regular de una de las universidades incluidas en el programa.

Residir a más de 2.000 metros del establecimiento educativo.

Tener aprobadas al menos tres materias durante el año anterior y una materia en el semestre previo, o actividad académica equivalente.

Los estudiantes de primer año deberán haber finalizado el nivel medio sin adeudar materias.

No poseer título terciario o universitario.

No recibir otro subsidio estatal con el mismo fin.

Inscripción paso a paso: