Aumentó el boleto de colectivo en el AMBA:

Aumentó el boleto de colectivo en el AMBA: cuánto cuesta ahora viajar y cómo quedan las nuevas tarifas. Foto: archivo.

Desde este lunes comenzó a regir un nuevo incremento en el precio del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La actualización tarifaria impacta en las líneas de colectivos de jurisdicción nacional, que son aquellas que conectan la provincia de Buenos Aires con la Ciudad.

La medida, oficializada a través de una resolución de la Secretaría de Transporte, establece un aumento del 7,6% en el valor del pasaje. Con este ajuste, el boleto mínimo pasó de $650 a $700 pesos para los recorridos más cortos.

Aumentó el boleto de colectivo en el AMBA: cuánto cuesta ahora viajar y cómo quedan las nuevas tarifas. Foto: Secretaría de Transporte

La actualización forma parte del esquema de reducción gradual de subsidios y recomposición tarifaria impulsado por el Gobierno, que busca acercar el precio del transporte al costo real del servicio y evitar que las tarifas queden rezagadas frente al avance de la inflación.

El incremento afecta a un total de 104 líneas de colectivos que dependen del Gobierno nacional y que operan dentro del AMBA. Se trata de los servicios que atraviesan los límites entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, una de las zonas con mayor volumen de pasajeros del país.

El incremento afecta a un total de 104 líneas de colectivos. Foto: NA/Daniel Vides.

Cómo quedaron las tarifas de colectivos en el AMBA tras el aumento

Con el nuevo esquema tarifario, el boleto mínimo para trayectos de entre 0 y 3 kilómetros pasó a costar 700 pesos. En el caso de quienes utilicen una tarjeta SUBE sin registrar, el valor asciende a 1.113 pesos debido al recargo aplicado a las tarjetas no nominadas.

Para los recorridos de entre 3 y 6 kilómetros , el pasaje se elevó a 779,78 pesos , mientras que los usuarios con SUBE sin nominar deberán pagar 1.239 pesos.

En el tramo que abarca entre 6 y 12 kilómetros , el valor del boleto quedó fijado en 838,86 pesos , aunque para las tarjetas sin registrar el costo alcanza los 1.335,38 pesos.

Quienes realicen viajes de entre 12 y 27 kilómetros deberán abonar 899,99 pesos , cifra que asciende a 1.430,98 pesos si se paga con una tarjeta SUBE no registrada.

Para los trayectos superiores a los 27 kilómetros, el precio del pasaje se ubicó en 959,71 pesos, mientras que con SUBE sin nominar el costo llega a 1.525,94 pesos.

El boleto mínimo para trayectos de entre 0 y 3 kilómetros pasó a costar 700 pesos. Foto: NA.

Las 104 líneas de “jurisdicción nacional” son las siguientes: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.