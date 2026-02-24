Boleto Estudiantil. Foto: NA

El ciclo lectivo 2026 en la Ciudad de Buenos Aires inicia este miércoles 25 de febrero para los niveles inicial y primario, mientras que el secundario comenzará el 2 de marzo. Con la vuelta a clases, también vuelve a estar vigente el Boleto Estudiantil, una herramienta clave para facilitar el acceso a la educación y aliviar el presupuesto de las familias.

Cabe recordar que este beneficio permite que alumnos de escuelas públicas y privadas con 100% de subsidio accedan a colectivos, subte y Premetro sin pagar pasaje durante todo el año escolar. En tanto, para los trenes el trámite es distinto y tiene sus propias condiciones.

Quiénes pueden acceder al Boleto Estudiantil en CABA

El Boleto Estudiantil está destinado a:

Salas de 4 y 5, Primarias y Secundarias de gestión estatal.

Salas de 4 y 5, Primarias y Secundarias de gestión privada con subsidio al 100% y cuota 0.

Establecimientos de Educación Especial de gestión estatal.

Alumnos que se encuentren cursando Terminalidad de Secundaria en los Centros de Formación Profesional (CFP): 1 Barracas, 4 Mataderos, 6 Parque Chacabuco, 7 Incucai Núñez, 10 CEC, 28 Sede Venezuela, 34 Salesianos y 38 Retiro.

Alumnos de terminalidad de primaria o secundaria para adultos.

Además, desde el año pasado se sumaron al subsidio alumnos porteños de bajos ingresos del nivel superior que cursen en universidades o institutos con sede en CABA y de gestión pública, social o privada con 100% de subsidio.

Boleto Estudiantil. Foto: argentina.gob

Paso a paso: cómo tramitar el Boleto Estudiantil en CABA

Para los niveles inicial, primario y secundario, el trámite comenzó el miércoles 18 de febrero. Para realizar la gestión, se debe:

Ingresar al sitio oficial y completar el formulario de inscripción. Solicitar turno para hacer el trámite presencial, el cual se realiza en una Sede Comunal. Llevar el DNI del estudiante y una tarjeta SUBE registrada a su nombre. Tras la registración, se debe activar la SUBE en una Terminal Automática antes del primer uso.

Cabe señalar que los datos vertidos en la registración revisten carácter de declaración jurada, y toda modificación de datos personales deberá ser informado por los canales de registración.

Cómo renovar el Boleto Estudiantil para 2026

Si el alumno ya tuvo el beneficio en 2025, no debe volver a inscribirse. Solo basta con apoyar la tarjeta SUBE en una Terminal Automática para reactivar el subsidio.

Cómo funciona el Boleto Estudiantil

El Boleto Estudiantil permite realizar hasta 50 viajes mensuales con un tope de 4 traslados diarios. Incluye colectivos, subtes y premetro de la región metropolitana (Capital y GBA).

Durante qué horarios rige el Boleto Estudiantil

El subsidio está disponible todos los días de clase del ciclo lectivo, entre las 5:00 y las 23:59. Además, rige desde el inicio de clases hasta el 31 de diciembre, excepto en vacaciones de invierno.

Cómo funciona el Boleto Estudiantil. Foto: NA

¿Se puede usar la SUBE con Boleto Estudiantil fuera del horario escolar?

Los alumnos pueden utilizar la tarjeta SUBE fuera del horario escolar, pero sin el subsidio. Durante la madrugada, los fines de semana, feriados o vacaciones, la tarjeta funciona como una SUBE común. Lo mismo sucede si se superan los 4 viajes diarios bonificados.

¿La tarjeta SUBE estudiantil la puede usar otra persona?

No, la tarjeta es de uso personal e intransferible. El uso de la tarjeta con el beneficio de Boleto Educativo por parte de una persona distinta a la registrada, podría derivar en la ocurrencia de un delito, conforme lo prescripto por el artículo 172, Capítulo IV “Estafas y otras defraudaciones” del Código Penal. Sin perjuicio de la advertencia referida, el uso indebido de la tarjeta traerá como consecuencia preventiva la suspensión del beneficio.

¿Cómo dar de baja el beneficio de Boleto Educativo?

Para anular el Boleto Educativo en la Ciudad, hay que llamar al 147. Si estás en cualquier otra parte del país, llamá al 0800-999-2727, opción 2.3.3.2.

Cómo tramitar el boleto escolar y estudiantil para trenes

En cuanto a los trenes, el boleto escolar gratuito rige para alumnos de escuelas públicas o privadas con subvención estatal que cursen Inicial, Primaria y primeros años de Secundaria. Este subsidio se tramita una vez y dura todo el año.

Por otro lado, el boleto estudiantil es para alumnos de los últimos años de Secundaria o carreras terciarias no universitarias. El mismo permite hasta 48 viajes mensuales al 50% del valor del boleto mínimo de colectivo y se renueva cada mes.

Ambos trámites se pueden hacer online, enviando el certificado de alumno regular, foto del DNI y datos del viaje a contacto@trenesargentinos.gob.ar.

Además, puede hacerse presencial, presentando certificado, fotocopia del DNI y foto 4x4 en los lugares indicados por cada línea.

Cabe señalar que el certificado de alumno regular debe incluir datos del colegio, porcentaje de subsidio estatal (si es privado), datos del alumno, horarios de cursada y sello y firma de las autoridades.