Aumenta el boleto de colectivos. Foto: NA

Desde este domingo 1 de marzo de 2026, los colectivos que circulan en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires comenzaron a aplicar un nuevo aumento del 4,9% en el boleto, conforme al esquema de movilidad vigente, que contempla al último dato de inflación y le adiciona dos puntos porcentuales.

Además de la suba de principio de mes, se confirmó que el 16 de marzo también habrá un nuevo incremento en los colectivos de jurisdicción nacional.

Aumenta el boleto de colectivo. Foto: Secretaría de Transporte

Aumento de colectivos: cuánto cuesta el boleto en la Ciudad de Buenos Aires

Con la actualización del 4,9%, las líneas de colectivos que operan íntegramente dentro del territorio porteño tendrán los siguientes valores:

0 a 3 km : $681,97 (SUBE registrada) / $306,89 (Tarifa Social) / $1.084,32 (SUBE sin registrar).

3 a 6 km : $757,78 / $341,00 / $1.204,86.

6 a 12 km : $816,16 / $367,27 / $1.297,69.

12 a 27 km: $874,58 / $393,56 / $1.390,59.

Aumento de colectivos: cuánto cuesta el boleto en la Provincia de Buenos Aires

Por su parte, aquellas líneas de colectivos provinciales -principalmente numeradas del 200 en adelante- aplicarán el mismo porcentaje de aumento, quedando con los siguientes valores:

0 a 3 km : $757,20 (SUBE registrada) / $340,74 (Tarifa Social) / $1.203,95 (SUBE sin registrar).

3 a 6 km : $843,52 / $379,58 / $1.341,20.

6 a 12 km : $908,50 / $408,83 / $1.444,51.

12 a 27 km : $973,55 / $438,10 / $1.547,94.

Más de 27 km: $1.038,13 / $467,16 / $1.650,63.

Aumento en colectivos de jurisdicción nacional: cómo quedarán las tarifas

Por su parte, los colectivos de jurisdicción nacional, que conectan CABA con el conurbano bonaerense, aplicarán un nuevo ajuste desde el lunes 16 de marzo. De esta manera, se completará el proceso de adecuación tarifaria iniciado en febrero, la cual responde a la política de recomposición del sistema automotor de pasajeros.

En esa línea, las nuevas tarifas serán:

De 0 a 3 km: $700,00 (SUBE registrada) / $315,00 (Tarifa Social) / $1.113,00 (SUBE sin registrar).

De 3 a 6 km : $779,78 / $350,90 / $1.239,85.

De 6 a 12 km : $839,86 / $377,94 / $1.335,38.

De 12 a 27 km : $899,99 / $404,99 / $1.430,98.

Más de 27 km: $959,71 / $431,87 / $1.525,94.

Aumento de colectivos: qué pasa con la Tarifa Social y la Red SUBE

Cabe señalar que, en medio de los aumentos, se mantiene vigente la Tarifa Social, que otorga un 55% de descuento sobre el valor de la tarifa plena de colectivos pagando con la Tarjeta SUBE registrada.

Aumenta el boleto de colectivos.

Entre otros grupos, este beneficio alcanza a jubilados, pensionados, titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y trabajadores de casas particulares.

Cómo activar la Tarifa Social

Para activar la Tarifa Social se necesita generar el PIN SUBE desde la aplicación Mi Anses y vincularlo mediante la web del Sistema Único de Boleto Electrónico.

El beneficio se debe activar apoyando el plástico en una terminal automática, una validadora de colectivos o bien con celular con tecnología NFC.

Cómo funciona la Red SUBE

Además, continúa vigente el sistema Red SUBE, el cual permite descuentos por combinación dentro de las dos horas entre distintos medios de transporte. Dicho beneficio se aplica únicamente en los colectivos de jurisdicción nacional y en los de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que no rige para las líneas provinciales bonaerenses.