Canal 26 presenta su nueva programación. Foto: Canal 26

Con una grilla renovada y la participación de reconocidas figuras del periodismo, Canal 26 refuerza su propuesta informativa con cobertura durante todo el día y una oferta multiplataforma, consolidándose como una de las señales informativas más relevantes del país por su amplia cobertura en vivo de las noticias nacionales e internacionales.

Desde el 9 de marzo, Canal 26 presentará su programación informativa con una propuesta que combina actualidad, análisis y entrevistas a lo largo de toda la jornada.

La señal iniciará su transmisión informativa en vivo desde las 04:00, dando comienzo a una cobertura continua de la actualidad.

La grilla continuará a las 06:00 con “El Pulso”, conducido por Eduardo Serenellini, con el primer análisis de las noticias del día. A las 08:00, Claudio Rigoli se suma a la franja informativa con su espacio dedicado al análisis de la actualidad.

A las 10:00, llegará “26 News”, con Santiago Zeyen, con cobertura de la agenda nacional e internacional.

La tarde continuará con “La Tarde de 26”, conducido por Karin Cohen, mientras que el bloque informativo seguirá con “26 PM”, con la conducción de Rosario Lufrano.

La programación contará además con la participación de periodistas y conductores reconocidos como Andrés Repetto, Paula Trápani y Héctor Rossi, entre otros profesionales que integran el equipo periodístico del canal.

En el prime time, “La Noche de 26” ofrecerá análisis y actualidad a partir de las 20:00, completando una programación que se extiende durante toda la jornada informativa.

Con una fuerte presencia en televisión y plataformas digitales, Canal 26 continúa consolidando su posicionamiento dentro del ecosistema informativo argentino, con una audiencia que se expande a través de su señal de TV, su sitio de noticias y sus plataformas digitales, junto con su propuesta tecnológica en señal 4K, que refuerza la calidad de su experiencia audiovisual. En ese marco, desde marzo, Multimedio 26 profundiza su estrategia de crecimiento consolidando un ecosistema de medios que conecta audiencias en múltiples pantallas y abre nuevas oportunidades de comunicación para anunciantes y agencias.