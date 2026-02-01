Ingreso a la autopista Buenos Aires-La Plata. Foto: AUBASA.

El directorio de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) aprobó esta semana el llamado a licitación pública para una obra clave en el acceso y egreso de la Autopista Buenos Aires-La Plata a través de Diagonal 74. El proyecto, que se financiará con fondos propios de la empresa, tiene un presupuesto estimado de alrededor de 2 millones de dólares y busca mejorar la seguridad y la funcionalidad vial de uno de los principales corredores hacia y desde la ciudad capital bonaerense.

Se licitaron obras para el acceso a City Bell desde la Autopista Buenos Aires - La Plata. Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Obras en la Autopista Buenos Aires - La Plata

La intervención incluirá la repavimentación y reconstrucción de calzadas, con más de 47.000 m² de superficie intervenida mediante fresado del pavimento existente y la aplicación de nuevas carpetas de concreto asfáltico con materiales de mayor calidad. Además, se demolarán las losas de hormigón más dañadas para colocar nuevas bases y superficies resistentes en rulos y ramas del distribuidor.

En materia de seguridad vial, el proyecto contempla el reemplazo de defensas metálicas y tipo New Jersey por más de 4.000 metros lineales, así como la renovación de señalización horizontal y vertical, la incorporación de tachas reflectivas y la mejora del sistema de iluminación sobre la Diagonal 74 para favorecer la visibilidad nocturna. Todo esto, según AUBASA, permitirá optimizar la circulación diaria de miles de vehículos que utilizan este vínculo entre la Autopista y la trama urbana.

Autopista Buenos Aires-La Plata. Foto: AUBASA.

La obra tendrá un plazo de ejecución estimado en cinco meses, y desde la empresa aseguraron que se garantizará la circulación vehicular durante los trabajos, minimizando el impacto en el tránsito habitual de la zona.

Autopista Buenos Aires – La Plata: un corredor clave para la región

La Autopista Buenos Aires–La Plata es uno de los corredores viales más importantes del Área Metropolitana. Conecta la Ciudad de Buenos Aires con la capital bonaerense y es utilizada a diario por miles de automovilistas, trabajadores, estudiantes y transportes de carga.

Su rol estratégico la convierte en una vía fundamental para la circulación, el desarrollo económico y la integración entre ambas ciudades, por lo que las obras de mantenimiento y mejora resultan claves para garantizar seguridad y fluidez en el tránsito.