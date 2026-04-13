El embajador de Ucrania en la Ciudad de Buenos Aires, Yurii Klymenko en exclusiva con Canal 26. Foto: Canal 26

Canal 26 dialogó en exclusiva con el embajador de Ucrania en la Ciudad de Buenos Aires, Yurii Klymenko, quien brindó su análisis sobre la guerra que mantiene su país con Rusia desde la invasión en febrero del 2022.

Durante la charla con el periodista Federico Juanto, Klymenko respondió a las consultas relativas a este y otros temas que competen al desarrollo geopolítico de la región.

Entrevista exclusiva de Canal 26 al embajador ucraniano en Argentina

Juanto dialogó en exclusiva con Klymenko para abordar la situación que atraviesa Ucrania. “Números que asustan, con 600 bombas, 117.000 drones, miles de muertes, esto es la dura batalla que tienen que combatir cada día todos los ucranianos”, comenzó en su introducción del tema.

Por su parte, el diplomático ucraniano señaló: “Durante estos más de cuatro años de la guerra rusa, la población de Ucrania está viviendo bajo una tremenda presión, debido a los ataques rusos cotidianos, con misiles de diferentes tipos, con drones de ataque, con bombas guiadas, con la artillería”.

Entrevista exclusiva de Canal 26.

Y continuó: “Es una realidad completamente diferente (entre los dos países). Nosotros tenemos que adaptarnos a esta realidad y vivimos en estas condiciones tan duras. Pero seguimos resistiendo. El Estado está funcionando. Nosotros prestamos todos los servicios principales a nuestros ciudadanos y, al mismo tiempo, nosotros -desgraciadamente- hemos obtenido una experiencia de sobrevivir en esta otra realidad”.

A continuación, el embajador dio detalles de los actuales ataques rusos en territorio ucraniano y de la tragedia de los civiles: “Rusia está atacando no solo en el campo de batalla. En realidad, está peleando contra la población civil de Ucrania, tratando de aterrorizar al pueblo ucraniano”, apuntó.

Al respecto, Klymenko señaló: “No pudieron lograr éxitos en el campo de batalla, entonces cambiaron la táctica y, a través de este intento de terror de la población ucraniana, tratan de lograr sus objetivos en Ucrania”.

Los niños ucranianos, una generación perdida

“Es una generación de niños que perdieron su infancia debido a esta agresión a plena escala de Rusia. Es muy duro”, detalló el embajador y sumó: “Hay más de 20.000 casos registrados del secuestro de niños ucranianos por parte de Rusia”.

“El presidente ucraniano (Volodimir Zelenski) hace todo lo posible para alcanzar la paz. Pero, al mismo tiempo, entendemos que no necesitamos la ‘paz abrastracta’, necesitamos la paz integral, la paz duradera, la paz que sea viable”, comentó el embajador.

Entrevista exclusiva de Canal 26.

Las garantías que precisa Ucrania para llegar a la paz y el rol dictatorial de Putin

Klymenko habló de las “garantías” que necesita su país para llegar a una tregua con Rusia. Y agregó: “Esperamos que nuestros socios, en particular Estados Unidos y la Unión Europea, otorguen tales garantías viables de seguridad para Ucrania”.

YK: “Nosotros apreciamos el compromiso, la dedicación del presidente de los Estados Unidos (por Donald Trump) para alcanzar la paz y poner fin a esta guerra imperialista rusa. Pero al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que Vladímir Putin (el presidente de Rusia) es un gran manipulador y está interesado en ganar tiempo”.

“Por ello, en nuestra opinión, hay que aumentar la presión sobre el dictador ruso (por Putin)”, apuntó.

Y siguió: “Nosotros agradecemos mucho a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que está ayudando a Ucrania, a la población civil con ayuda humanitaria, para que puedan recuperarse de los ataques terroristas. Pero, al mismo tiempo, la ONU no cumple su rol principal, para la que fue creada en 1945, ya que su objetivo primordial es mantener la paz y seguridad”.

Klymenko cerró la entrevista diciendo: “A pesar de todos estos años duros, yo sigo siendo optimista y veo el futuro de Ucrania en paz”.