Paso Bajo Nivel y Anillo de La Pampa. Foto: Gobierno de la Ciudad.

En los próximos días, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires iniciará los trabajos para construir el Anillo La Pampa, un proyecto destinado a mejorar la conexión entre los barrios de Belgrano y Palermo con la Costanera y Aeroparque. A raíz del comienzo de las obras, desde este miércoles habrá una serie de cortes de tránsito y desvíos que impactarán principalmente en la zona del puente Lugones y en el recorrido de algunas líneas de colectivos.

La iniciativa fue anunciada el año pasado por el jefe de Gobierno Jorge Macri y contempla la conexión de la calle La Pampa desde la avenida Avenida Figueroa Alcorta hasta la Costanera Norte. El plan incluye la construcción de un túnel para vehículos y un paso elevado destinado a peatones y ciclistas, con el objetivo de mejorar la circulación en esa zona de la ciudad.

"Anillo La Pampa", el puente que busca unir la Ciudad con Aeroparque y la Costanera. Foto: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires

Debido a las tareas iniciales, la calle La Pampa permanecerá cerrada al tránsito entre Lugones y Figueroa Alcorta. Además, se restringirá el acceso vehicular al Avenida Lugones a la altura de La Pampa, lo que obligará a modificar los accesos habituales.

Como alternativa, los automovilistas podrán utilizar las rampas ubicadas en Avenida Udaondo o continuar hasta Ombúes de Hudson para ingresar o salir de la autopista.

Los cambios también impactarán en el transporte público. Las líneas de colectivo Línea 28 y Línea 130 deberán modificar parte de sus recorridos.

En el caso de la línea 28, que antes circulaba desde La Pampa hacia Figueroa Alcorta y continuaba hacia la Costanera, el nuevo recorrido partirá desde el Puente Scalabrini Ortiz directamente hacia la zona costera.

Por su parte, el ramal La Boca por Panamericana de la línea 130, que atravesaba los Bosques de Palermo y tomaba La Pampa por Lugones para luego continuar por Dorrego, desviará su trayecto hacia la Avenida del Libertador.

Con el objetivo de evitar congestionamientos en el área durante las obras, el gobierno porteño también decidió habilitar nuevamente la salida de Lugones hacia Udaondo, que se encontraba cerrada desde enero debido a los trabajos de ampliación del Puente Labruna.

Anillo La Pampa, una obra clave para la conectividad

El Paso Bajo Nivel y Anillo de La Pampa es una obra clave que mejorará la conexión entre el Bajo Belgrano, Aeroparque y la Costanera, optimizando la circulación de vehículos, peatones y ciclistas en una de las zonas de mayor tránsito de Buenos Aires. Este proyecto, además, fortalecerá la conexión entre lugares clave como el Parque de la Innovación, Ciudad Universitaria y el Parque Costero.

Paso Bajo Nivel y Anillo de La Pampa. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Este nuevo cruce incluirá un túnel de doble mano en la calle La Pampa que cruzará por debajo a la AU Illia y a las vías del FFCC Belgrano Norte, agilizando los traslados y reduciendo los tiempos de viaje a la mitad en hora pico.

Además, contará con un puente peatonal y una ciclovía circular en forma de anillo, con un diseño innovador que integrará un mirador panorámico de 140 metros de diámetro.

Paso Bajo Nivel y Anillo de La Pampa. Foto: Gobierno de la Ciudad.

La obra está bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura, a cargo de Pablo Bereciartúa, y se estima que estará finalizada a mediados de 2027. Esta intervención, de 10 mil metros cuadrados, se suma a otras iniciativas clave para modernizar la movilidad en la Ciudad, como la nueva Línea F de Subte y el TramBUS, y permitir que los porteños puedan moverse de forma más ágil y segura por Buenos Aires.