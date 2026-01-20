Paso Bajo Nivel y Anillo de La Pampa. Foto: Gobierno de la Ciudad.

En los próximos días se pondrá en marcha la construcción del Anillo de La Pampa, una de las obras emblemáticas de la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto permitirá unir Figueroa Alcorta con la Costanera, a la altura de la calle La Pampa, con el objetivo de mejorar la circulación y aliviar el tránsito en una zona históricamente congestionada.

La licitación, organizada por AUSA, fue adjudicada a una UTE conformada por las empresas Roggio y Chediack, y en breve comenzarán los trabajos preliminares con la instalación de los obradores en el área.

La iniciativa contempla la construcción de un túnel vehicular de doble mano que conectará Figueroa Alcorta con la Costanera. El trazado pasará por debajo de la Autopista Lugones, las vías del Ferrocarril Belgrano Norte y la avenida Cantilo, una solución clave para eliminar los embotellamientos que suelen generarse en el puente de Echeverría y descomprimir el tránsito en todo el sector.

Además, el proyecto incluye un puente peatonal con diseño circular, que funcionará como un nuevo espacio urbano. Tendrá locales gastronómicos y un mirador panorámico con un diámetro de 140 metros, pensado como punto de encuentro y atractivo para vecinos y visitantes.

La obra está bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura, a cargo de Pablo Bereciartúa, y se estima que estará finalizada a mediados de 2027. Junto con la futura estación Constitución, donde confluirán las líneas F y C, será una de las intervenciones de mayor envergadura del actual gobierno porteño.

Una obra clave para la conectividad

El Paso Bajo Nivel y Anillo de La Pampa es una obra clave que mejorará la conexión entre el Bajo Belgrano, Aeroparque y la Costanera, optimizando la circulación de vehículos, peatones y ciclistas en una de las zonas de mayor tránsito de Buenos Aires. Este proyecto, además, fortalecerá la conexión entre lugares clave como el Parque de la Innovación, Ciudad Universitaria y el Parque Costero.

Este nuevo cruce incluirá un túnel de doble mano en la calle La Pampa que cruzará por debajo a la AU Illia y a las vías del FFCC Belgrano Norte, agilizando los traslados y reduciendo los tiempos de viaje a la mitad en hora pico.

Además, contará con un puente peatonal y una ciclovía circular en forma de anillo, con un diseño innovador que integrará un mirador panorámico de 140 metros de diámetro.

Esta intervención, de 10 mil metros cuadrados, se suma a otras iniciativas clave para modernizar la movilidad en la Ciudad, como la nueva Línea F de Subte y el TramBUS, y permitir que los porteños puedan moverse de forma más ágil y segura por Buenos Aires.