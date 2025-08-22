El sándwich de miga, un paso más allá: dónde se consigue la ‘Miganesa’, el clásico reinventado con relleno de milanesa

Esta nueva versión de dos comidas emblemáticas argentinas incluye, además de milanesa de peceto, jamón, queso, lechuga, tomate y mayonesa. Dónde encontrarla y cuánto sale.

Sándwich de miga de Sandwichería Miriam. Foto: Instagram @sandwicheriamiriam

Justo cuando creíamos haberlo visto todo, unas mentes creativas llevaron el clásico sándwich de miga a otro nivel, con un relleno nunca antes visto. Se trata de un nuevo sándwich de miga de milanesa que se volvió viral en redes sociales, causando furor por su tamaño (y por la pinta que tiene).

La Sandwichería Miriam unió dos clásicos que los argentinos aman: el sándwich de miga y la milanesa, y la bautizó como ‘Miganesa’. Esta nueva versión de dos comidas emblemáticas del país incluye, además de milanesa de peceto para hacerlo aún más completo, jamón, queso, lechuga, tomate y mayonesa.

Pero eso no es todo: lo que realmente sorprendió a todos fue su tamaño y la generosa cantidad de relleno, fiel al estilo de todas las creaciones de la Sandwichería, como el clásico XL de huevo y jamón, o las versiones más exóticas, como jamón con alcaucil. Otra opción similar al Miganesa es la de ternera y queso, con peceto condimentado, queso danbo y un toque de mostaza.

Sándwich de miga de Sandwichería Miriam. Foto: Instagram @sandwicheriamiriam

Cuánto cuesta el sándwich de miga y milanesa de Sandwichería Miriam

Entre todas sus delicias, la ‘Miganesa’ se destaca no solo por su sabor, sino también por su tamaño generoso, y tiene un valor de $4.700 por unidad. Este sándwich, que combina lo mejor del clásico de miga con la milanesa, es ideal para quienes buscan una porción abundante y llena de sabor, perfecta para compartir o disfrutar en cualquier momento del día.

Lista de precios sándwiches de miga de Sandwichería Miriam. Foto: Instagram @sandwicheriamiriam

Dónde queda Sandwichería Miriam, famosa por sus delicias y su ‘Miganesa’

La Sandwichería Miriam cuenta con varias sucursales en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Se puede visitarla en Caballito, sobre Av. Directorio 473; en Villa Alsina, en Av. Rivadavia 945; y en Gerli, sobre Av. Lacarra 2115. Cada local ofrece la posibilidad de contacto vía WhatsApp y teléfono fijo para realizar consultas o pedidos.

Sándwich de miga de Sandwichería Miriam. Foto: Instagram @sandwicheriamiriam

Con la ‘Miganesa’, la Sandwichería Miriam logró combinar creatividad, tradición y generosidad en cada bocado. Entre sus rellenos abundantes y sabores irresistibles, este sándwich se perfila como una de las estrellas del menú, listo para conquistar a los amantes del buen comer.