Descuentos para jubilados de ANSES en supermercados:

Jubilados, ANSES. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrán acceder a descuentos especiales en supermercados durante todo el mes de marzo, para ahorrar en alimentos y productos de primera necesidad

Estas promociones alcanzan a más de 7.000 comercios en todo el país y se activan al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión. Dependiendo del comercio y del banco, los descuentos pueden llegar hasta el 25% o incluir reintegros adicionales.

Supermercado. Foto: Freepik

Según la información difundida por el Ministerio de Capital Humano, el objetivo de estas promociones es aliviar el gasto cotidiano de los adultos mayores, especialmente en productos básicos como alimentos, limpieza y perfumería.

Quiénes pueden acceder a los descuentos para jubilados de ANSES

El beneficio está disponible para todos los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES, sin importar el monto de la jubilación.

Para acceder solo es necesario cumplir con un requisito:

Pagar en comercios adheridos con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión.

El sistema aplica el descuento o reintegro de manera automática, ya sea en el momento de la compra o posteriormente en la cuenta bancaria.

Supermercados con descuentos para jubilados en marzo

Actualmente, miles de supermercados de todo el país participan del programa. Estas son algunas de las principales cadenas con beneficios vigentes.

Disco, Jumbo y Vea

Ofrecen:

10% de descuento en todos los rubros, incluyendo carnes

20% de descuento en perfumería y limpieza

Sin tope de reintegro

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA

Los jubilados pueden acceder a:

10% de descuento en todos los rubros

Sin tope de reintegro

El beneficio se aplica automáticamente al pagar con tarjeta de débito.

Descuento para jubilados. Foto: NA

Carrefour

La cadena ofrece:

10% de descuento en todos los productos

Tope de reintegro de $35.000

Supermercados Día

En esta cadena se aplica:

10% de descuento en todos los productos

Tope de $2.000 por transacción, acreditado mediante reintegro.

Chango Más

10% de descuento en todos los rubros, con los siguientes límites:

Tope de $1.000 por transacción

Tope mensual de $15.000

Supermercados Toledo

Esta cadena ofrece uno de los beneficios más altos:

20% de descuento en todos los rubros

Sin tope de reintegro

Supermercados, consumo, góndolas. Foto: NA.

Otros comercios adheridos

Además de las grandes cadenas, miles de supermercados regionales y comercios de barrio participan del programa.

En general ofrecen:

10% de descuento en todos los rubros

Tope de $1.000 por transacción

Descuentos extra para jubilados según el banco

Además de las promociones de los supermercados, varios bancos ofrecen beneficios adicionales para jubilados, lo que permite acumular descuentos y aumentar el ahorro final.

Banco Nación

Los jubilados que utilizan BNA+ con MODO pueden obtener un 5% de reintegro adicional con los siguientes límites:

Tope semanal: $5.000

Tope mensual: $20.000

El beneficio aplica en supermercados como Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Banco Galicia

Este banco ofrece promociones que pueden alcanzar:

Hasta 25% de ahorro

3 cuotas sin interés

Topes del beneficio:

$20.000 mensuales en supermercados

$12.000 en farmacias y ópticas

Banco Supervielle

Los clientes jubilados pueden acceder a un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más con topes del beneficio:

$25.000 pagando con débito

$15.000 pagando con QR

Además, el banco ofrece un 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% en combustibles.

Banco Provincia

Los jubilados que utilizan Cuenta DNI pueden obtener:

5% de reintegro en compras con QR o Clave DNI con límites del beneficio y un tope de $5.000 por semana por persona. Este descuento puede combinarse con otras promociones de supermercados.

Supermercados. Foto: Unsplash.

Cómo aprovechar los descuentos para jubilados en supermercados

Para utilizar estos beneficios no es necesario realizar ningún trámite ni inscripción previa.

Solo hay que seguir estos pasos:

Comprar en un supermercado o comercio adherido.

Pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación.

Verificar si el descuento se aplica en el momento o mediante reintegro.

En algunos casos, utilizar aplicaciones bancarias como MODO o Cuenta DNI permite sumar promociones adicionales y aumentar el ahorro en las compras.