Descuentos para jubilados de ANSES en supermercados: dónde y cómo ahorrar en marzo de 2026
Los beneficiarios pueden acceder a rebajas de hasta el 25% en supermercados de todo el país pagando con tarjeta de débito. Uno por uno, cuáles son los comercios habilitados.
Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrán acceder a descuentos especiales en supermercados durante todo el mes de marzo, para ahorrar en alimentos y productos de primera necesidad
Estas promociones alcanzan a más de 7.000 comercios en todo el país y se activan al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión. Dependiendo del comercio y del banco, los descuentos pueden llegar hasta el 25% o incluir reintegros adicionales.
Según la información difundida por el Ministerio de Capital Humano, el objetivo de estas promociones es aliviar el gasto cotidiano de los adultos mayores, especialmente en productos básicos como alimentos, limpieza y perfumería.
Quiénes pueden acceder a los descuentos para jubilados de ANSES
El beneficio está disponible para todos los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES, sin importar el monto de la jubilación.
Para acceder solo es necesario cumplir con un requisito:
- Pagar en comercios adheridos con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión.
- El sistema aplica el descuento o reintegro de manera automática, ya sea en el momento de la compra o posteriormente en la cuenta bancaria.
Supermercados con descuentos para jubilados en marzo
Actualmente, miles de supermercados de todo el país participan del programa. Estas son algunas de las principales cadenas con beneficios vigentes.
Disco, Jumbo y Vea
Ofrecen:
- 10% de descuento en todos los rubros, incluyendo carnes
- 20% de descuento en perfumería y limpieza
- Sin tope de reintegro
Coto, La Anónima y Super CAS/FASA
Los jubilados pueden acceder a:
- 10% de descuento en todos los rubros
- Sin tope de reintegro
- El beneficio se aplica automáticamente al pagar con tarjeta de débito.
Carrefour
La cadena ofrece:
- 10% de descuento en todos los productos
- Tope de reintegro de $35.000
Supermercados Día
En esta cadena se aplica:
- 10% de descuento en todos los productos
- Tope de $2.000 por transacción, acreditado mediante reintegro.
Chango Más
10% de descuento en todos los rubros, con los siguientes límites:
- Tope de $1.000 por transacción
- Tope mensual de $15.000
Supermercados Toledo
Esta cadena ofrece uno de los beneficios más altos:
- 20% de descuento en todos los rubros
- Sin tope de reintegro
Otros comercios adheridos
Además de las grandes cadenas, miles de supermercados regionales y comercios de barrio participan del programa.
En general ofrecen:
- 10% de descuento en todos los rubros
- Tope de $1.000 por transacción
Descuentos extra para jubilados según el banco
Además de las promociones de los supermercados, varios bancos ofrecen beneficios adicionales para jubilados, lo que permite acumular descuentos y aumentar el ahorro final.
Banco Nación
Los jubilados que utilizan BNA+ con MODO pueden obtener un 5% de reintegro adicional con los siguientes límites:
- Tope semanal: $5.000
- Tope mensual: $20.000
El beneficio aplica en supermercados como Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.
Banco Galicia
Este banco ofrece promociones que pueden alcanzar:
Hasta 25% de ahorro
3 cuotas sin interés
Topes del beneficio:
- $20.000 mensuales en supermercados
- $12.000 en farmacias y ópticas
Banco Supervielle
Los clientes jubilados pueden acceder a un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más con topes del beneficio:
- $25.000 pagando con débito
- $15.000 pagando con QR
Además, el banco ofrece un 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% en combustibles.
Banco Provincia
Los jubilados que utilizan Cuenta DNI pueden obtener:
5% de reintegro en compras con QR o Clave DNI con límites del beneficio y un tope de $5.000 por semana por persona. Este descuento puede combinarse con otras promociones de supermercados.
Cómo aprovechar los descuentos para jubilados en supermercados
Para utilizar estos beneficios no es necesario realizar ningún trámite ni inscripción previa.
Solo hay que seguir estos pasos:
- Comprar en un supermercado o comercio adherido.
- Pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación.
- Verificar si el descuento se aplica en el momento o mediante reintegro.
En algunos casos, utilizar aplicaciones bancarias como MODO o Cuenta DNI permite sumar promociones adicionales y aumentar el ahorro en las compras.