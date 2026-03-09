Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y asignaciones del 9 al 15 de marzo. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Como es habitual, el cronograma se organiza según el número de terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Durante este mes, las prestaciones del organismo reciben una actualización del 2,88% por la fórmula de movilidad, lo que impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima y el bono de $70.000 cobrarán un total de $439.600,88.

Aumentos en las prestaciones de ANSES para marzo 2026: ¿cuánto subieron las jubilaciones, pensiones y asignaciones?

Con la actualización aplicada en marzo, las prestaciones previsionales registran nuevos montos. Además, quienes perciban haberes por debajo del monto mínimo recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el total establecido.

Los valores aproximados de las principales prestaciones, con el bono incluido cuando corresponde, son los siguientes:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $328.720,62

Pensión para madres de siete hijos: $439.600,88

Las asignaciones también reciben el aumento del 2,88%. Con esta actualización, los montos quedan de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814

AUH por hijo con discapacidad: $432.461

Asignación familiar por hijo: $66.414

Asignación por hijo con discapacidad: $216.240

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos del 9 al 15 de marzo para jubilaciones, pensiones y asignaciones

ANSES estableció el calendario de pagos teniendo en cuenta la terminación del DNI de cada beneficiario. Durante la semana del 9 al 15 de marzo, continuarán los depósitos para distintos grupos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

Las fechas de cobro se organizan de acuerdo con el último número del documento, por lo que cada beneficiario debe verificar el día exacto que le corresponde para recibir su prestación. Las fechas de cobro son las siguientes:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

DNI terminado en 0: 9 de marzo.

DNI terminado en 1: 10 de marzo.

DNI terminado en 2: 11 de marzo.

DNI terminado en 3: 12 de marzo.

DNI terminado en 4: 13 de marzo.

DNI terminado en 5: 16 de marzo.

DNI terminado en 6: 17 de marzo.

DNI terminado en 7: 18 de marzo.

DNI terminado en 8: 19 de marzo.

DNI terminado en 9: 20 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo.

Durante la semana del 9 al 15 de marzo, continuarán los depósitos para distintos grupos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Foto: Redes sociales.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo:

DNI terminado en 0: 9 de marzo.

DNI terminado en 1: 10 de marzo.

DNI terminado en 2: 11 de marzo.

DNI terminado en 3: 12 de marzo.

DNI terminado en 4: 13 de marzo.

DNI terminado en 5: 16 de marzo.

DNI terminado en 6: 17 de marzo.

DNI terminado en 7: 18 de marzo.

DNI terminado en 8: 19 de marzo.

DNI terminado en 9: 20 de marzo.

Asignación por embarazo:

DNI terminado en 0: 10 de marzo.

DNI terminado en 1: 11 de marzo.

DNI terminado en 2: 12 de marzo.

DNI terminado en 3: 13 de marzo.

DNI terminado en 4: 16 de marzo.

DNI terminado en 5: 17 de marzo.

DNI terminado en 6: 18 de marzo.

DNI terminado en 7:19 de marzo.

DNI terminado en 8: 20 de marzo.

DNI terminado en 9: 25 de marzo.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad:

DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento:

Todos los documentos primera quincena: 10/3 al 10/4.

Todos los documentos segunda quincena: 20/3 al 10/4.

Pensiones no contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo.

Asignaciones familiares de pensiones no contributivas:

Todas las terminación de DNI: 9/3 al 10/4.

Desempleo plan 1:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo.

Desempleo plan 2:

Todas las terminaciones del DNI: 5/3 al 12/3.

A su vez, los beneficiarios pueden consultar el calendario completo a través de los canales oficiales de ANSES o ingresar a su cuenta personal en la plataforma del organismo. Allí también es posible verificar montos, fechas de acreditación y cualquier actualización vinculada a jubilaciones, pensiones o asignaciones correspondientes al mes de marzo.