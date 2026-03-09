Economía argentina Foto: Foto generada con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los aumentos que regirán durante marzo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales. Las subas, basadas en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, alcanzan un 2,88%, y se complementan con el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene vigente y se abona automáticamente junto con el haber mensual.

Gracias a esta actualización, la jubilación mínima asciende a $369.600,88, mientras que el haber máximo supera los $2.487.000. Para quienes perciben el haber mínimo, el ingreso total del mes, incluyendo el refuerzo, llega a $439.600,88.

Pensiones No Contributivas: requisitos para acceder a las distintas prestaciones que gestiona ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad que no cumplen con los requisitos para acceder a una jubilación contributiva. Las principales categorías y requisitos son:

PNC por invalidez

Acreditar una discapacidad igual o superior al 66%.

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con 10 años de residencia.

No poseer ingresos suficientes ni estar empleado formalmente.

PNC por vejez

Tener 70 años o más .

Cumplir requisitos de residencia: 5 años si es argentino naturalizado o 40 años si es extranjero.

PNC para madres de siete hijos o más

Sin límite de edad.

Otorga un haber equivalente a la jubilación mínima.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Disponible para personas de 65 años o más que no reúnen los aportes requeridos.

Se paga el 80% del haber mínimo.

Cobro de jubilación Foto: Foto generada con IA

Montos actualizados de las Pensiones No Contributivas en marzo 2026

Con el aumento del 2,88% y el bono extraordinario, así quedan los montos para este mes:

PNC por invalidez o vejez:



PNC para madres de siete hijos o más:



PUAM:



El bono se paga completo cuando el haber es igual o inferior a la mínima y de manera proporcional si supera ese monto.

Jubilados, ANSES, jubilaciones, pensionados. Foto: IA/Canal26

Cuándo cobro en marzo 2026: calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados

El cronograma de marzo comienza el lunes 9 y se extiende hasta el 30 de marzo, organizado por terminación de DNI.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de marzo

DNI 2 y 3: 10 de marzo

DNI 4 y 5: 11 de marzo

DNI 6 y 7: 12 de marzo

DNI 8 y 9: 13 de marzo

Jubilados con haber mínimo

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 o 18 de marzo (según fuente)

DNI 6 y 7: 17 o 19 de marzo

DNI 8 y 9: 19 o 20 de marzo

Jubilados con haberes superiores