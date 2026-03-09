Atención pensionados: estos son los aumentos confirmados por ANSES para marzo 2026
La ANSES confirmó un aumento del 2,88% para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas en marzo 2026, junto con la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Además, difundió el calendario de pagos completo según terminación de DNI y actualizó los montos de cada prestación, incluyendo jubilación mínima, PUAM y PNC.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los aumentos que regirán durante marzo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales. Las subas, basadas en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, alcanzan un 2,88%, y se complementan con el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene vigente y se abona automáticamente junto con el haber mensual.
Gracias a esta actualización, la jubilación mínima asciende a $369.600,88, mientras que el haber máximo supera los $2.487.000. Para quienes perciben el haber mínimo, el ingreso total del mes, incluyendo el refuerzo, llega a $439.600,88.
Pensiones No Contributivas: requisitos para acceder a las distintas prestaciones que gestiona ANSES
Las Pensiones No Contributivas (PNC) están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad que no cumplen con los requisitos para acceder a una jubilación contributiva. Las principales categorías y requisitos son:
PNC por invalidez
- Acreditar una discapacidad igual o superior al 66%.
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con 10 años de residencia.
- No poseer ingresos suficientes ni estar empleado formalmente.
PNC por vejez
- Tener 70 años o más.
- Cumplir requisitos de residencia: 5 años si es argentino naturalizado o 40 años si es extranjero.
PNC para madres de siete hijos o más
- Sin límite de edad.
- Otorga un haber equivalente a la jubilación mínima.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- Disponible para personas de 65 años o más que no reúnen los aportes requeridos.
- Se paga el 80% del haber mínimo.
Montos actualizados de las Pensiones No Contributivas en marzo 2026
Con el aumento del 2,88% y el bono extraordinario, así quedan los montos para este mes:
- PNC por invalidez o vejez:
- PNC para madres de siete hijos o más:
- PUAM:
El bono se paga completo cuando el haber es igual o inferior a la mínima y de manera proporcional si supera ese monto.
Cuándo cobro en marzo 2026: calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados
El cronograma de marzo comienza el lunes 9 y se extiende hasta el 30 de marzo, organizado por terminación de DNI.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI 0 y 1: 9 de marzo
- DNI 2 y 3: 10 de marzo
- DNI 4 y 5: 11 de marzo
- DNI 6 y 7: 12 de marzo
- DNI 8 y 9: 13 de marzo
Jubilados con haber mínimo
- DNI 0: 9 de marzo
- DNI 1: 10 de marzo
- DNI 2: 11 de marzo
- DNI 3: 12 de marzo
- DNI 4: 13 de marzo
- DNI 5: 16 o 18 de marzo (según fuente)
- DNI 6 y 7: 17 o 19 de marzo
- DNI 8 y 9: 19 o 20 de marzo
Jubilados con haberes superiores
- DNI 0 y 1: 23 o 20 de marzo (según ajustes por feriados)
- DNI 2 y 3: 24 o 25 de marzo
- DNI 4 y 5: 25 o 26 de marzo
- DNI 6 y 7: 26 o 27 de marzo
- DNI 8 y 9: 27 o 30 de marzo