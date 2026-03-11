Al obra que revolucionará el tránsito Foto: Foto generada con IA

Una de las vías más importantes para entrar y salir de la Ciudad de Buenos Aires está a punto de cambiar para siempre. La autopista Dellepiane será completamente renovada y adoptará un formato único en la Argentina, convirtiéndose en la primera Autopista Parque del país. El proyecto, impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad junto a AUSA, promete reducir los tiempos de viaje, sumar naturaleza, mejorar la seguridad y priorizar el transporte público.

Una transformación histórica que cambia la movilidad

Según datos oficiales, por la Dellepiane circulan cada día 140.000 vehículos y 15.000 pasajeros de transporte público. Con su renovación completa, se espera una reducción del 42% en los tiempos de viaje en hora pico, un cambio clave para más de 220.000 personas que usan este corredor estratégico a diario.

Es la primera intervención integral que recibe la autopista desde los años noventa. Esta vez, el foco no solo está en la infraestructura vial: también se incorporan soluciones ambientales, hidráulicas y de movilidad urbana que buscan convertir la vía en un espacio más seguro, verde y eficiente.

Masterplan Dellepiane Foto: AUSA

Adiós a las demoras: llega el carril exclusivo para colectivos

Uno de los cambios más visibles será la incorporación de un carril central exclusivo para colectivos. Este corredor se conectará directamente con el Metrobus de la Autopista 25 de Mayo, creando un sistema integrado de transporte rápido y seguro.

El nuevo tramo sumará cuatro paradas modernas, pasarelas peatonales renovadas y un diseño pensado para facilitar el ascenso y descenso de pasajeros sin interferencias con el resto del tránsito.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó que esta obra convertirá a la Dellepiane en una vía “mucho más segura”, con mejoras notables en colectoras y en la fluidez general de la autopista.

Colectoras continuas por primera vez en décadas

Una deuda histórica finalmente se resuelve: las colectoras, que durante años quedaron interrumpidas por el trazado del ferrocarril Belgrano Sur, ahora tendrán continuidad plena. Esto facilitará los accesos y reducirá embotellamientos en barrios como Villa Lugano, Parque Avellaneda y Flores.

Además, el proyecto contempla siete nuevos puentes peatonales y la reconstrucción total del puente vehicular de Río Negro, cuya obra ya comenzó y se prevé inaugurar en abril de 2026.

Masterplan Dellepiane Foto: AUSA

Más verde y más tecnología: la nueva era de la autopista

La Dellepiane se transformará en una Autopista Parque:

Nuevas áreas verdes integradas al entorno.

Obras hidráulicas para proteger a miles de vecinos frente a lluvias intensas.

Peaje inteligente sin cabinas, que permitirá circular sin detenerse y evitar los cuellos de botella tradicionales.

Un corredor clave para el futuro del transporte porteño

Cuando las obras finalicen, la Ciudad sumará un corredor moderno, más sustentable y pensado para el futuro de la movilidad. Con la combinación de transporte público prioritario, tecnología, seguridad vial y espacios verdes, la nueva Dellepiane promete convertirse en un modelo para proyectos similares en todo el país.

La transformación ya está en marcha. Y cuando termine, miles de usuarios diarios sentirán el impacto inmediato: menos tiempo de viaje, menos estrés y una autopista más humana y eficiente.